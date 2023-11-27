Предсказания Виктора Пелевина: какие идеи писателя стали реальностью

Фанаты современного автора давно заметили, что некоторые явления из его романов позже появляются в нашей обыденной жизни. Что это – прозорливость писателя, или же его идеи действительно берут на вооружение мировые корпорации – никому не известно. «ФедералПресс» собрал самые известные «пророчества» Виктора Пелевина, которые позже вошли в нашу жизнь.

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Реклама «Николы» и газировка с огурцом

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В романе «Generation П» копирайтер Вавилен Татарский, получивший образование в Литературном институте, придумал идею рекламной кампании «не колы»: «7UP – The Uncola».

Отметим, что эта концепция не была изобретением Пелевина – в 1968 году маркетологи в США уже пытались продвигать представили лимонад 7Up как замену колы. Однако наш писатель русифицировал эту идею, придумав слоган: «Спрайт – не кола для Николы».

Меткое словосочетание, объединившее модные напитки и обращение к русским корням, заметили российские бизнесмены. В 2005 году компания, собравшаяся было выпустить квас «Добрыня Никитич», изменила название продукта на «Николу» и немного подправила слоган: «Квас – не кола, пей «Николу». По данным социологов, в 2007 году от 58 до 89 % опрошенных в разных регионах России запомнили эту рекламу и название кваса.

В том же романе Пелевин упоминает несуществующий березовый «Спрайт». Позже фирма-производитель выпустила газировку с огуречным вкусом. Также разными компаниями проводились эксперименты по русификации напитков с зарубежными названиями, включая виды кофе. Даже Дмитрий Медведев несколько лет назад предложил называть американо – «русиано».

Реклама, которая угадывает желания

Роман «Generation П» был впервые опубликован в 1999 году, и уже тогда в Москве и других крупных городах России повсюду висели большие рекламные щиты. Потребителей подталкивали к приобретению жевательной резинки, выгодных тарифов мобильной связи, одежды, обуви и сотен других товаров.

Так вот, в романе Пелевина говорится об экономической теории «орануса», в которой все оценивается в деньгах, а главной целью человеческих масс является даже не приобретение конкретной вещи, а зарабатывание денег и их растрата впоследствии. Потребление в вымышленном мире становится культом, где главное божество – вавилонская богиня Иштар, а ее главный инструмент – телевидение, способное влиять на человеческий разум и подсознание.

Позднее, по мере развития интернета и особенно соцсетей, которые умеют собирать и запоминать информацию о пользователях, усовершенствовались и методы изучения вкусов и предпочтений потенциального покупателя. Сейчас «сообразительность» искусственного интеллекта настолько выросла, что иногда кажется, будто реклама предугадывает ваши желания и предлагает товары, которые вы еще даже не начали искать в интернете. Многим это напомнило «магию» пелевинских древних богов.

Секс с роботами

Пелевин часто пишут о разрушении межличностных отношений и социальных институтов. В романе «S.N.U.F.F.» возраст согласия достиг 46 лет, а до этого момента герои ведут совместную жизнь и занимаются сексом с особыми куклами, которых называют сурами.

Эти роботы обладают способностью говорить, мыслить и даже обманывать своих хозяев, имеют приятную внешность, и, судя по отзывам героев, хорошо справляются с интимной функцией. Причем персонажей романа эта ситуация вполне устраивает.

«Я, конечно, ничего не имею против биологических партнеров и даже пробовал их несколько раз в жизни. Но это попросту не мое. Мой выбор – сура. Мне безумно нравится само это слово. Так, мне кажется, должна называться песня, молитва или какая нибудь птица райской расцветки», – объясняет герой романа.

С появлением в Москве кукольного борделя идея о сексе с роботом, очень похожим на человека, перестает казаться фантастической. Современные роботы уже обладают множеством возможностей, и модели с каждым годом будут улучшать по запросам потребителей. Также, особенно в азиатских странах, набирает популярность секс с нарисованными моделями в VR-очках или с помощью других инструментов дополненной реальности.

Сейчас футурологи пишут, что к тридцатым годам этого столетия 10 % всех половых контактов будут происходить между людьми и андроидами. В романе «iPhuck 10» Пелевин рисует еще более далекую перспективу – мир, где люди вообще не занимаются сексом друг с другом. Хочется верить, что такое будущее никогда не наступит.

Нейросети расследуют убийства и пишут книги

Книга Виктора Пелевина 2017 года «iPhuck 10» целиком написана от лица нейросети, которая расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы.

«Мой алгоритм выполняет две функции. Первая – раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая – писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества. На самом деле эти две функции соединены во мне в одну: я расследую преступления таким образом, чтобы отчет об этом с самого начала строился в виде высокохудожественного текста, а роман пишу так, чтобы анализировать при этом ход расследования и определять его дальнейшие шаги», – рассказывает искусственный интеллект.

Сейчас и то, и другое постепенно входит в нашу повседневность. Искусственный интеллект уже способен раскрыть преступление. Первый такой случай произошел в Китае – там система распознавания лиц сама определила, что посетительницу убили, а затем преступник попытался получить доступ к ее банковским счетам.