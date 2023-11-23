Дело Отари Квантришвили: за что его убил «Леша Солдат»

Известный в 1990-ые «авторитетный предприниматель»,основатель партии спортсменов России, глава Фонда Льва Яшина Отари Квантришвили был застрелен 5 апреля 1994-го возле популярных Краснопресненских бань в Москве.

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В прошлом он был спортсменом, мастером спорта по греко-римской борьбе. В молодости отсидел 5 лет за изнасилование, затем был переведен в психиатрическую лечебницу с диагнозом «шизофрения». Начинал свой путь Квантришвили с популярного в 90-е способа «заработка» - рэкета. Затем приобрел доли в особо прибыльных в то время предприятиях Москвы: ночных клубах, казино, крупных торговых фирмах. Одновременно являлся одним из учредителей нескольких благотворительных организаций и партий (Фонд Льва Яшина, партия «Спортсмены России» и пр.).

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3 выстрела из снайперской винтовки

Убийство Квантришвили стало еще одним звеном в долгой череде так называемых криминальных «разборок» преступных группировок Москвы. Это преступление так и осталось нераскрытым, как и многие внутри- и межклановые разборки московских бандитов. Известно лишь то, что в Отари Квантришвили трижды выстрелил снайпер «Леша Солдат» (Алексей Шерстобитов). Свою вину снайпер полностью признал впоследствии. За серию заказных убийств он был осужден на 23 года колонии строгого режима. Но Шерстобитов был только исполнителем. По одной из версий причиной заказного убийства Квантришвили стал его конфликт с другим крупным криминальным авторитетом – Сергеем Тимофеевым, больше известным как «Сильвестр»

Убрали главаря конкурирующей банды

Сильвестр постоянно был «на ножах» с кавказскими группировками, поскольку бандиты не могли поделить сферы влияния. Главари банд старались отвоевать себе больше власти. На суде киллер заявил, что если бы не он, то Квантришвили убил бы кто-то другой. По словам подсудимого смерть этого человека «была необходима». Кому она была необходима, он не стал уточнять. Дело об убийстве главы Фонда Льва Яшина получило большой резонанс. По его факту в прокуратуре Москвы было возбуждено немало дел. Следствие установило, что в убийстве Квантришвили прямо или косвенно были замешаны члены 2-х группировок: медведковской и ореховской. Всего были осуждены 23 бандита, среди которых были братья Пылевы, Григорий Гусятинский, Павел Макаров и др. Так что заказать авторитета могла целая группа лиц, включая и самого Сильвестра.

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