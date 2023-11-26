Аскет и матерщинник: каким был Александр III

В историю Александр III вошел как миротворец, потому как за 13 лет правления не ввязал страну ни в одну войну. В представлении многих россиян он был мудрым и сдержанным человеком. Однако очевидцы рассказывали, что истинный характер российского императора отличался от того, каким его рисуют учебники.

О малоизвестных особенностях характера Александра III читайте в нашем материале.

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Не любил учиться

Александр Александрович был вторым сыном Александра II, поэтому его не планировали воздвигать на престол. Наследником на царский трон был его старший брат Николай, которому дали достойное будущего государя образование. Александр считал, что, раз ему не надо становиться императором, то и беспокоиться не о чем.

Учителя великого князя часто жаловались на его невнимательность и нежелание учиться. Однажды его так и спросили: что он будет делать, если нужно будет решить государственную задачу, требующую знания школьной программы? Юноша ответил, что для этих целей у него будут министры. В то время она понятия не имел, что жизнь старшего брата унесет туберкулезный менингит, после чего править придется уже ему.

Постоянно пытался похудеть

На многочисленных портретах Александра III заметно, что он был солидным мужчиной. Государь действительно имел лишний вес и очень любил поесть. Среди его любимых блюд были гурьевская каша и сладости. Завершать трапезу он предпочитал кружкой горячего шоколада. В то же время Александр III понимал, что стройнее он с таким рационом не становится.

Известно, что Александр Александрович не любил заниматься спортом. А сдерживать себя в еде не привык. Тем не менее он всю жизнь мечтал похудеть. Пусть он так и не встал на путь правильного питания и не начал заниматься на тренажерах, однако царь любил часами гулять по паркам. Ему нравилось рубить дрова и подметать опавшие листья.

Силач

Александр III не мог похвастаться телом Аполлона. В то же время он не был типичным упитанным мужчиной. Историки утверждают, что правитель много раз демонстрировал невероятную физическую силу. Однажды она помогла ему спасти венценосную семью.

Осенью 1888 года царский поезд, в котором ехал Александр III с женой и детьми, сошел с рельсов под Харьковом. 23 человека погибли, еще 35 получили тяжелые ранения. Любимая собака царя Лайка, находившаяся рядом с хозяином в момент аварии, тут же скончалась. Быстрее всех пришел в себя Алесандр III. Он несколько минут держал на своих плечах крышу вагона, пока супруга и наследники выбирались из-под нее на волю.

Матерщинник

Александр III имел доступ к прекрасному образованию и лучшим педагогам по этикету. Кроме того, он был императором огромной страны, а потому обязан был обладать прекрасными манерами. Тем не менее в реальной жизни он вел себя проще, чем кажется.

Очевидцы писали в своих мемуарах, что государь в обыденной жизни не гнушался крепкого словца. А еще любил сальные шуточки. Бывало, он разговаривал с другими мужчинами на низком наречии, но ему приходилось менять тон беседы, когда в комнату входила жена.

Аскет

Александр III имел неограниченную власть. Соседи и дипломатические коллеги с уважением смотрели на российского императора, больше похожего на богатыря из русских народных сказок. Мало кто знал тогда, что в реальной жизни царь имел привычки, характеризующие его как аскета, но не хозяина огромной страны.

Известно, что у Александра III были простецкие манеры. Он не стремился впечатлять кого-либо своим богатством. Царь занашивал одежду до ужасного состояния. Он мог долго не менять полюбившиеся штаны или ботинки, пока те не превратятся в труху.