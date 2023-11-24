Матрона Петербургская: почему знаменитая юродивая стала дважды вдовой

Матрона Петербургская, прославившаяся как юродивая, дважды была замужем.

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Именно после потери второго супруга Матрона решила посвятить свою жизнь странствиям и помощи ближнему.

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Первое замужество

Матрена Петровна Щербина, которая позже прославилась как Матрона Петербургская или Матрона Босоножка, родилась в первой половине XIX века в деревне, располагавшейся на территории Костромской губернии. В первый раз Матрена вступила в брак с Иваном Федоровичем Румянцевым. Неизвестно выдана ли была 17-летняя девушка за Румянцева по своей воле или против нее, но известно, что Щербина родила супругу двух сыновей, Андрея и Ивана.

Однако семейная жизнь долго не продлилась. Иван Румянцев поступил на военную службу и вернулся домой спустя 10 лет. Вскоре после возвращения Румянцев скончался. Как гласят данные, приведенные в метрической книге, мужчина умер вследствие неестественных причин. Так Матрена Щербина осталась без средств к существованию. Нужда заставила женщину перебраться в Кострому, где она пыталась заработать на кусок хлеба. Именно там Матрена и познакомилась со своим вторым мужем.

Дважды вдова

Матрена Щербина имела крестьянское происхождение, но стала мещанкой, обвенчавшись с костромским мещанином Егором Тихоновичем Мыльниковым. Наталия Черных, автор книги «Подвижницы. Святые женщины нашего времени», утверждает, что Мыльников был зажиточным человеком, поэтому супруги не бедствовали, жили в собственном доме и трудились в собственной же бакалейной лавке. Однако Щербина пережила множество огорчений в этом браке и так и не смогла обзавестись со вторым мужем общими детьми.

В 1877 году началась война между Россией и Турцией, и Егор Мыльников отправился на фронт. Примечательно, что Матрона Щербина присоединилась к супругу и стала сестрой милосердия. Щербина получала за свою службу жалованье, составлявшее 25 рублей, но всегда тратила его на солдат. Всего через несколько месяцев Мыльников умер, заразившись холерой. Хотя, если верить другим сведениям, Егор Тихонович пал на поле брани. Как бы то ни было, гибель второго мужа оказалась для Матрены страшным ударом.

После смерти супруга

По словам Анны Печерской, написавшей книгу «Пути блаженных» и сравнивающей жизненный путь Матрены Щербиной с житием Ксении Петербургской, после того, как будущая юродивая потеряла второго супруга, она твердо решила посвятить себя Богу и помощи нуждающимся. К тому моменту Щербиной уже было за 60, но, несмотря на возраст, она начала странствовать. Причем, женщина предпочитала ходить босиком, за что ее не единожды задерживала полиция.