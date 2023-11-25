Великие воины Татарии: генерал-лейтенант Якуб Юзефович

Российский военачальник, непримиримый противник Советской власти.

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"Реальное время" продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление.

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Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Якубе Юзефовиче, который успешно служил в Российской армии, храбро сражался во всех войнах начала XX века, а во время Гражданской войны стойко воевал на стороне белого движения, разделив судьбу империи и ее армии.

Учеба и начало службы

Якуб Давидович Юзефович родился в 1872 году в семье потомственных дворян Гродненской губернии из польско-литовских татар. Как и многие другие татары его круга, он поступил в Михайловское артиллерийское училище, окончил учебу в 1893 году в звании подпоручика. В конно-артиллерийской батарее он служил почти пять лет и получил необходимый опыт командования и управления воинской частью. Поручиком Юзефович поступил в Академию Геншаба, которую окончил с отличием, получив погоны штабс-капитана.

Он был прикомандирован к Генеральному штабу, но его отправили в штаб Варшавского военного округа. Здесь стал офицером для особых поручений и в 1901 году был уже капитаном. В этот период службы Юзефович неожиданно получил должность помощника редактора варшавского военного журнала, что свидетельствует о его обширных знаниях и способности к анализу. Далее он был старшим адъютантом штаба округа. Чтобы представить себе круг его обязанностей, можно вспомнить, например, роль актера Юрия Соломина в советском фильме "Адъютант его превосходительства". И капитан Юзефович выполнял их образцово.

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Провальные войны империи

На русско-японскую войну Якуб Юзефович попал уже в начале 1905 года и участвовал в сражении под Мукденом. Как и ранее, он служил при штабе Маньчжурской армии. За разновременные боевые отличия он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

В следующие годы он выполнял различные поручения штаба Варшавского военного округа, в том числе на учениях французских войск. За время между войнами он несколько раз проходил стажировку в строевых частях и в 1911 году получил чин полковника и различные награды.

Основным местом его службы было Главное управление Генштаба, где он разрабатывал военные планы и программы на случай войны с Германией. К 1914 году он — исполняющий должности генерала для делопроизводства и поручений управления дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем.

А буквально за месяц перед войной Юзефовича направили в Кавказскую туземную дивизию начальником штаба. Эта дивизия, получившая название "Дикой", была нелегким испытанием для штабного офицера. Генерал Деникин, знавший о ней не понаслышке, писал, что "храбрость ее всадников совмещалась с их первобытными нравами и с крайне растяжимым понятием о военной добыче". Очевидно, главным соображением в этом назначении было то, что Юзефович был мусульманином.

Другой заботой нового начальника штаба был ее командир — молодой великий князь Михаил, который не упускал возможности посещать передовые позиции, что доставляло немалые сложности командованию дивизии. Мало того, великий князь позволял себе другие нарушения дисциплины, что приводило к резким стычкам с начальником штаба.

На полях мировой войны полковник Юзефович проявил себя смелым и решительным командиром, за что был награжден рядом боевых наград, в том числе Георгиевским оружием. В октябре 1915 года он стал генерал-майором.

В 1916 году великий князь Михаил, получив назначение во 2-й Кавалерийский корпус, сделал Юзефовича начальником своего штаба. Наш герой стал инспектором кавалерии, а затем и генерал-квартирмейстером при Верховном Главнокомандующем. При этом, по воспоминаниям генерала Деникина, "экспансивный Юзефович нервно просил назначения на дивизию: "Не могу я быть писарем. Зачем Ставке квартирмейстер, когда любой писарь может перепечатывать директивы".

Генерал Юзефович активно поддерживал идею нового наступления на южном фронте с целью нанесения поражения Австро-Венгрии.

Но очень скоро развал армии сделал невозможным любые наступательные действия. Армия стремительно разлагалась и теряла управляемость. Все это закончилось поражением и "похабным" (по словам Ленина) Брестским миром.

Белый генерал

В стране разгорелась Гражданская война. Генерал Юзефович не мог не встать на сторону своих сослуживцев и боевых товарищей. Летом 1918 года он вступил в Добровольческую армию генерала Деникина. В 1919 году занимает пост начальника штаба Кавказской армии под командованием генерала Врангеля. Именно Юзефович разработал план наступления на Москву.

Много позже генерал Слащев-Крымский (прообраз генерала Хлудова в романе Булгакова "Бег") писал: "Из предыдущих действий Врангеля было ясно, что единственно талантливым при нем человеком был генерал Юзефович… Он заменял Врангеля… в сущности продолжал командовать и потом. Но с ним Врангель разошелся".

Во время похода на Москву Юзефович командовал кавалерийскими корпусами. В сражении под Орлом его корпус был разгромлен Красной армией и вынужден был отступить к Харькову. Но и здесь дивизии Юзефовича и Кутепова потерпели поражение и начали отступать на юг. В условиях холодной зимы это стало катастрофой. Особенно сильно пострадала кавалерия, которая с потерей лошадей таяла и теряла боеспособность. К началу 1920 года Добровольческая армия едва укрылась в Крыму и перестала представлять серьезную силу.

Поскольку полноценный кавалерийский корпус создать было невозможно, генерала Юзефовича назначили руководить строительством укреплений на Перекопе. Но позднее генерал Врангель направил его военным представителем в Польшу, где тот должен был сформировать русский корпус. Но заключение мира поставило на этой идее крест.

Юзефович лучше других понимал, что Гражданская война в России закончилась победой большевиков, а союзники не были готовы воевать.

В 1921 году он вернулся в свое имение под Тарту в Эстонии, где и умер в кругу семьи в начале 1930-х годов.