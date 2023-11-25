Главархив Москвы рассказал о генетике Николае Вавилове

25 ноября 1887 года в доме московского мещанина Ивана Вавилова на Средней Пресненской улице в Москве (сейчас – улица Заморенова) родился будущий ученый-генетик и селекционер Николай Вавилов. В Главархиве представлены документы об учебе и юности ученого.

© Главное архивное управление города Москвы

Отец Вавилова стал преуспевающим московским купцом II гильдии и был одним из совладельцев Торгового дома «Удаловы Н. и А. Бр. и Вавилов». Он сумел дать четверым своим детям достойное образование: сестры Вавилова стали врачами, Николай выбрал своей специальностью генетику, а его младший брат Сергей стал видным ученым в области оптической физики.

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Родитель хотел, чтобы Николай как старший сын стал наследником семейного бизнеса, поэтому отправил его на учебу в Московское коммерческое училище, которое юноша успешно окончил в 1906 году. В выпускном свидетельстве, хранящемся в Главархиве, стоят только отметки « хорошо» и «отлично».

Однако юноша чувствовал, что его настоящая профессия должна быть связана с наукой. Поэтому в том же году он, с разрешения отца, сдает вступительный экзамен в Московский сельскохозяйственный институт. В прошении директору института, представленном в Главархиве, Николай Вавилов писал: «…имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о допущении меня к состязательному экзамену… Обязуюсь во все время пребывания моего в нем подчиняться правилам и постановлениям институтским».

Николай Вавилов был зачислен на курс практической агрономии и учился у замечательного биохимика и физиолога растений Дмитрия Прянишникова. Именно научный руководитель заметил интерес студента к растениям и посоветовал ему заняться проблемами их селекции. Так, уже во время студенческих практик на Северном Кавказе, Николай Вавилов писал интересные с научной точки зрения отчеты о свойствах растений этого региона. Один из отчетов — «Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды в Московской губернии» — об исследованиях, сделанных студентом на практике в 1909 году по поручению Московской губернской земской управы, получил высокую оценку преподавателей института. На сохранившемся экземпляре этого отчета значится хвалебный отзыв профессора Николая Кулагина: «Работу студента Н. Вавилова… считаю вполне достойной для дипломной работы». В итоге члены высшей аттестационной комиссии института приняли это исследование в качестве готовой выпускной работы.

Во время учебы в Московском сельскохозяйственном институте Николай Вавилов понял, что нашел свой путь в науке. Здесь учился он с увлечением и только на «отлично», как можно узнать из сохранившегося в Главархиве экзаменационного листа. В 1913 году Вавилову было присвоено звание ученого агронома первого разряда, и он уехал учиться в Европу. Но уже через год молодой ученый вернулся, так как началась Первая мировая война. Николай Вавилов не был призван в армию из-за детской травмы глаза, но трудился на благо страны в качестве ученого. Например, в 1916 году он смог выяснить причину непонятной эпидемии, которая случилась в Персии и из-за которой страдали русские солдаты, находившиеся там на службе. Николай Вавилов установил, что причиной всех внезапных тяжелых отравлений, стала местная мука, в которую попали частицы ядовитых растений. После того, как муку и остальную провизию стали поставлять солдатам из России, эпидемия прекратилась.

В 1917 году Николай Вавилов стал профессором агрономического факультета Саратовского университета. Впоследствии ученый участвовал в 180 ботанико-агрономических экспедициях по всему миру и изучал проблемы селекции и иммунитета растений. Позже он получил звание академика и стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

В 20—30-е годы прошлого столетия Вавилов основал Государственный институт опытной агрономии (затем — Всесоюзный институт растениеводства) в Ленинграде. Здесь ученый собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений, насчитывающую 250 000 образцов, собранных во время экспедиции в высокогорных районах Средней Азии. Николаю Вавилову удалось найти особые сорта пшеницы и ржи, которые можно было выращивать в засушливых районах России. Ученый понял, что и овощи можно выращивать высоко в горах, а если правильно провести селекцию, то сорта станут более морозоустойчивыми. Целью многочисленных опытов Николая Вавилова была идеалистическая мечта о том, чтобы с помощью новых сортов овощей и зерновых культур решить проблему голода на земле.