Лучший министр обороны СССР: кто на самом деле им был

Дмитрия Устинова называют лучшим защитником Советского Союза.

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В период войны именно он буквально спас военную промышленность и развил её до невиданных высот.

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Трудоголик

Генерал-полковник Илларионов, работавший вместе с Устиновым более 30 лет, говорил, что Устинов, став министром оборонной промышленности, каждую неделю лично объезжал заводы, связанные с «оборонкой». Причём, делал он это во внеурочное время. По словам Илларионова, Устинов всю свою жизнь спал не дольше двух-трёх часов в сутки.

Когда министр обороны ездил по стране, он отказывался принимать участие в традиционных застольях, организуемых к приезду высокого гостя. Застольям Устинов предпочитал общение с солдатами и офицерами. Генерал-полковник Ивашов, утверждал, что после того, как Дмитрий Фёдорович получил должность главы оборонного ведомства, пьянки и поездки на охоту среди представителей Минобороны прекратились.

Технократ

Устинов получил хорошее инженерное образование. В 29 лет он уже стал директором завода, а к 32 годам — наркомом вооружения. Его заметил лично Иосиф Сталин.

Дмитрий Фёдорович всегда уделял особое внимание технике, за что его называли технократом. Именно тогда, когда он был главой Минобороны, в армии появились стратегические и оперативно-технические ракеты, МиГ-29 и Су-27, комплексы С-300, современное военно-морское вооружение, БМД и БМП.

Кризис-менеджер

32-летний Устинов был назначен наркомом вооружения. Это произошло за несколько дней до начала войны.

За первые три месяца войны он организовал эвакуацию на Восток более 1360 крупных предприятий наркомата. В кризисных условиях Устинов смог увеличить выпуск продукции наркомата в Москве, Ленинграде, Туле и других городах. Уже к декабрю 1941 года падение производства удалось ликвидировать. А с начала 1942 года начался его общий рост. К концу 1942 года план по «оборонке» не только выполнялся в полном объёме, но и перевыполнялся.