Умер советский певец Акжол Меирбеков

Акжол Меирбеков был участником одного из старейших в республике ансамблей "Дос-Мукасан". Информация о смерти исполнителя подтверждена в аккаунте коллектива в соцсети.

Меирбеков родился в 1950 году в Арысе. Окончил музыкальную школу в Узбекистане и Ташкентский сельскохозяйственный институт. На эстраде - с 1970-х. Принимал участие во всесоюзных, мировых и международных фестивалях и конкурсах, становился лауреатом. В частности, в 1972-м исполнитель завоевал приз на всесоюзном конкурсе талантов в Москве - с песней "Айгелек".