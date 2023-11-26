25 цитат Карла Густава Юнга, чтобы понять себя

Он пытался докопаться до самых глубин человеческой души. И что же ему удалось там обнаружить?

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Карл Густав Юнг — швейцарский психолог и психиатр, основоположник аналитического подхода. Именно он разделил нас всех на «интровертов» и «экстравертов». А ещё — ввел понятия архетип и коллективное бессознательное.

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Теория Юнга самобытна и часто сложна для понимания. Но иногда достаточно пары фраз, чтобы услышать то, что нужно именно вам и прямо сейчас. Поэтому мы собрали самые главные мысли отца аналитической психологии в формате цитат и небольших выдержек.

Начать предлагаем с краткой биографии Карла Густава Юнга. Ведь слова человека и его мысли становятся понятнее, если мы знаем, как он к ним пришёл.

Штрихи из биографии

Карл Густав Юнг родился в городе Кесвиль (Швейцария) в 1875 году. С детства он был самоуглублённым и стремился к знаниям. Любил бывать один, размышлять и мечтать. Сейчас (с лёгкой руки самого Юнга) про такого ребёнка сказали бы – явный интроверт.

Мальчик много читал, главным образом интересуясь философией и религией. После окончания школы он пошёл на медицинский факультет Базельского университета. Окончив его в 1900 году (по специальности психиатрия), Юнг начал работать ассистентом в Цюрихском госпитале для душевнобольных.

Молодой психиатр был впечатлён работами Зигмунда Фрейда и вскоре стал вести с ним переписку. В 1907 году произошла их личная встреча. Это было началом дружбы и сотрудничества.

Карл Густав Юнг стал преемником Фрейда. В 1910 году он был избран президентом Международной психоаналитической ассоциации. Но, увы, сотрудничество вскоре прекратилось. Между Юнгом и Фрейдом начались разногласия, которые привели к разрыву. Произошло это в 1913 году.

Время после – тяжёлый период в жизни Юнга. В течение четырёх лет он страдал от душевного кризиса. Из-за болезни даже отказался вести лекции в Цюрихском университете. Лишь к концу Первой мировой войны Юнг смог выйти из кризиса и начал формулировать свой собственный подход к изучению личности.

Идеи и теория Юнга

Карл Густав Юнг изучал влияние динамических неосознаваемых влечений на человеческое поведение. Суть теории в том, что люди в своих действиях направляются интропсихическими силами и образами.

Это то самое коллективное бессознательное, уходящее в глубь истории и имеющее в себе духовный материал. Именно оно объясняет, почему человек стремится к самовыражению и физическому совершенству.

Личность, согласно его представлениям, состоит из трёх частей.

Да, именно Юнг ввёл понятия «коллективное бессознательное» и «архетипы». Также ему принадлежит теория об интроверсии и экстраверсии. По Юнгу, именно она объясняет жизненные установки человека.

Если говорить простым языком, то экстраверт направлен на внешний мир, а интроверт – на внутренний. Обычно они сосуществуют, но одна черта становится ведущей. Поведение человека, по сути, является комбинацией интроверсии и экстраверсии.

Цель нашей жизни по Юнгу – полная реализация «Я». Этот процесс он назвал «индивидуацией». Человек должен найти истинного себя, устранив внутренние противоречия, чтобы высвободить энергию для самосовершенствования. Увы, это мало кому доступно. Так полагал сам Юнг. Главными преградами на этом пути он считал отсутствие знаний и свободного времени.

Чтобы чуть лучше понять идеи Юнга, а ещё пополнить копилку знаний и сэкономить время, ловите подборку его коротких высказываний.

Цитаты Юнга обо всём

Ваш взор станет ясным лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в свою собственную душу.

Всё, что раздражает нас в других, может привести к пониманию нас самих.

Кто смотрит наружу — видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается.

Мы можем думать, что полностью контролируем себя. Однако друг может без труда рассказать нам о нас такое, о чём мы не имеем ни малейшего представления.

Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребёнка, — это непрожитая жизнь его родителей.

Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не придёт тот, кто идёт к тебе.

Задать правильный вопрос — это уже половина решения проблемы.

Мы не можем ничего изменить, пока не примем это. Осуждение не освобождает, оно угнетает.

Привилегия жизни — стать тем, кто ты есть на самом деле.

Вы — то, что вы делаете, а не то, что вы говорите, что собираетесь делать.

Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других.

Всё зависит от того, как вы смотрите на вещи, а не от того, чем они являются сами по себе.

Фанатизм — это чрезмерная компенсация сомнений.

Депрессия подобна даме в чёрном. Если она пришла, не гоните её прочь, а пригласите к столу как гостью и послушайте то, о чём она намерена сказать.

То, чему вы сопротивляетесь, сохраняется.

Я не то, что со мной случилось, я — то, чем я решил стать.

Если мы не осознаём, что происходит у нас внутри, то извне нам кажется, что это судьба.

Горе тем, кто живёт примерами! Нет жизни в них. Если вы живёте в соответствии с примерами, вы живёте жизнью этого примера, но кто будет жить вашу жизнь, как не вы сами? Так живите сами.

Душе нужно ваше безрассудство, не ваша мудрость.

Жизнь суетна лишь для гоняющихся за суетой.

Не существует рецепта для жизни, который подходит для всех случаев.

Привилегия жизни состоит в том, чтобы стать тем, кем вы на самом деле являетесь.

Выясните, чего человек боится больше всего, и именно там он будет развиваться дальше.