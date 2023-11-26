Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса, собрав 3456 телефонов в коллекции

Обнаружен самый ярый коллекционер телефонов: Андрей Билби Аргентис, обычный парень из города Клуж-Напока (Румыния), побил все рекорды, собрав умопомрачительную коллекцию из 3456 мобильных телефонов, официально признанную Книгой рекордов Гиннесса.

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Он начал собирать коллекцию до появления айфонов? Нет. Андрей погрузился в свое хобби в 2018 г. и собрал свою колоссальную коллекцию всего за пять лет.

На снимке, подтвержденном Гиннесом, видно, что комната превратилась в страну чудес, стены которой украшает море телефонов. Если приблизить снимок, то можно увидеть и культовые Motorola Razr V3, и Pixel, и классические iPhone.