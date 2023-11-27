Индианка попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество зубов

Молодая 26-летняя жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество зубов во рту – у неё 38 зубов, что на шесть зубов больше, чем у среднестатистических людей.

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Каплана Балан имеет 38 зубов: четыре дополнительных зуба на нижней челюсти и два дополнительных зуба на верхней. Лишние зубы начали расти у неё в подростковом возрасте. Проблем в виде болезненных ощущений они ей не причиняют, хотя есть дискомфорт при принятии пищи – между ними застревает еда.

Удалить дополнительные зубы у дочери родители хотели сразу же, после того, как их обнаружили, но стоматологи дали им совет подождать.

Сегодня женщина говорит: «Я счастлива войти в Книгу рекордов Гиннеса. Это достижение моей жизни».

Примечательно, что в будущем времени она сама сможет обновить свой рекорд – два новых зуба у неё ещё не прорезались.

Мужской рекорд, к слову, принадлежит канадцу Эвано Меллоне, у которого 41 зуб.