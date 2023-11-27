Индианка попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество зубов
Молодая 26-летняя жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество зубов во рту – у неё 38 зубов, что на шесть зубов больше, чем у среднестатистических людей.
Каплана Балан имеет 38 зубов: четыре дополнительных зуба на нижней челюсти и два дополнительных зуба на верхней. Лишние зубы начали расти у неё в подростковом возрасте. Проблем в виде болезненных ощущений они ей не причиняют, хотя есть дискомфорт при принятии пищи – между ними застревает еда.
Удалить дополнительные зубы у дочери родители хотели сразу же, после того, как их обнаружили, но стоматологи дали им совет подождать.
Сегодня женщина говорит: «Я счастлива войти в Книгу рекордов Гиннеса. Это достижение моей жизни».
Примечательно, что в будущем времени она сама сможет обновить свой рекорд – два новых зуба у неё ещё не прорезались.
Мужской рекорд, к слову, принадлежит канадцу Эвано Меллоне, у которого 41 зуб.
В медицине наличие лишних зубов называют гипердентией. Порядка 3,8% жителей планеты имеют один или несколько лишних зубов. Точная причина аномалии не известна: считается, что лишние зубы развиваются из дополнительного зубного зачатка или в результате расщепления обычного зубного зачатка. Аномалия может быть связана с генетическими патологиями, такими как синдром Гарднера, болезнь Фабри, заячья губа и ключично-черепной дизостоз.