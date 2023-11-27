Мятежный дух и чемодан с неприятностями: Владимиру Машкову – 60

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«Какую черту вы более всего не любите в себе?» – спросил как-то раз Владимир Познер Машкова. Тот ответил: «Вспыльчивость, мятежность». «Мятежный» – одно из слов, часто сквозящих в речи актера, который наиболее близким к себе литературным персонажем считает Парфена Рогожина из романа Достоевского «Идиот». «…я – человек одержимый, – заявил он в другом интервью. – Не все могут соответствовать моей одержимости. Я же яростный. Меня Табаков с трудом выдерживал. Он меня все время воспитывал». Может, именно в этом мятежном духе и кроется главный секрет харизмы Владимира Машкова?

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В фильмографии актера – под 60 фильмов, персонажи там встречаются разные: от негодяя Толяна в «Воре» Павла Чухрая до уже упомянутого Парфена Рогожина в многосерийном фильме Владимира Бортко, Григория Распутина в сериале Андрея Малюкова, Емельяна Пугачева в картине «Русский бунт» Александра Прошкина. В основном его герои – неоднозначные страстные натуры. Здесь часто проводят биографическую параллель: Машков в молодости был хулиганом, потому удачно перевоплощается в отрицательных персонажей. Вспоминать о «подвигах» юности актер не любит, за них случилось отчисление из Новосибирского государственного театрального института, затем – из Школы-студии МХАТ. К счастью, на пути у юного дарования встретился Олег Табаков, который стал главном учителем и авторитетом в его жизни.

«Почему журналистам так нравится эта тема – что Машков с кем-то дрался, а потом его выгоняли, но он все равно выучился? – возмущается актер. – Самое нелюбимое, неинтересное в моей жизни – что в своей мятежной молодости я мог подраться. Много работал над тем, чтобы научиться сдерживать свои эмоции, гнев».

Правда, признается Машков, «актер, по большому счету, – чемодан с неприятностями. Беды и боли, которые были в жизни, становятся топливом для реализации на сцене».

Так или иначе, в 1990 году Владимир Машков окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ и сразу же обратил на себя внимание кинорежиссеров, хотя время это для отечественного кино было, мягко говоря, не самым благоприятным – многие подававшие надежды молодые артисты не видели перспектив и уходили в другие профессиональные сферы. Среди первых картин с участием Машкова были драма Анатолия Шипова об армейской дедовщине «Делай – раз!» и беспросветная короткометражка «Зверь ликующий» по мотивам рассказа Леонида Андреева «Бездна» (в обоих фильмах можно увидеть и молодого Евгения Миронова. Тандем Миронов-Машков, сложившийся еще в студенческое время, еще не раз появится на экране). В «Лимите» Дениса Евстигнеева, где Машков предстает в роли работающего на бандитов хакера, и «Подмосковных вечерах» Валерия Тодоровского – своеобразной экранизации очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», актер играет уже главные роли.

Знаковыми работами в карьере Владимира Машкова стали «Американская дочь» Карена Шахназарова и «Вор» Павла Чухрая, а в 1997 году Машков выступил в роли режиссера с картиной «Сирота казанская». По сюжету, молодая учительница Настя после смерти матери находит письмо к некоему Павлу, который, вероятно, является ее отцом. Вскоре в жизни героини появляется сразу три кандидата в папы в исполнении Олега Табакова, Валентина Гафта и Николая Фоменко. Машкову не раз задавали вопрос о том, кем он себя считает – больше актером или, может быть, режиссером.

«Я – актер, и точка. Снял два фильма на тему отцовства – «Сирота казанская» и «Папа», потому что хотел высказаться, попросить прощения у своих родителей. Режиссером была моя мама, но я больше пошел в папу-актера», – отвечает Владимир Львович.

Жизнь Льва Петровича Машкова и Натальи Ивановны Никифоровой была связана с Новокузнецким кукольным театром, где отец будущей звезды российского кино работал актером, а мать – главным режиссером. В какой-то момент споров о Буратино и Карабасе-Барабасе в жизни их сына Владимира стало слишком много, и он серьезно увлекся миром животных и насекомых. В родительской хрущевке помещались четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик и две собаки. В девятилетнем возрасте Володя даже написал в журнал «Юный натуралист» статью об обнаруженном в районе Новокузнецка красноклопе обыкновенном. Однако в старшей школе биология ушла на второй план, все-таки уступив место театру.

Владимир переехал в Москву в 1984 году, а спустя 15 лет уже штурмовал Голливуд. Актер несколько лет жил и работал в США, где, как утверждают таблоиды, обзавелся домом в Санта-Монике и снялся в нескольких американских картинах: «Танцы в «Голубой игуане», «Американская рапсодия», «В тылу врага», «15 минут славы», «Шпионка», позже к этому списку добавилась «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Случались и европейские проекты, например, фильм Сергея Бодрова «Давай сделаем это по-быстрому» и «Распутин» Жозе Дайан, в котором Машкову досталась роль Николая II, а главного героя играл Жерар Депардье.

Самым медийно успешным персонажем Машкова из всех перечисленных картин можно назвать сербского киллера Сашу в боевике «В тылу врага». Он стал прототипом протагониста компьютерной игры GTA IV, вышедшей в 2008 году. «Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид», – вспоминал актер. Машкову предлагали озвучить Нико Беллика, но он отказался. Комментируя успех игры, Владимир Львович признался, что не понял сути предложения, но не сокрушается по поводу упущенного гонорара. Между тем GTA IV попала в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный результат по продажам в первый день и первую неделю.

Соколова Светлана\ТАСС // Павел Лунгин и Владимир Машков перед премьерой фильма «Олигарх», 2002

Несмотря на опыт работы с голливудскими знаменитостями, такими как Роберт Де Ниро, Скарлетт Йоханссон и Том Круз, на родине предложения поступали все же поинтереснее. Новый этап карьеры в России начался в 2002 году с «Олигарха» Павла Лунгина – драмы по мотивам биографии Бориса Березовского. В 2003-м вышел «Идиот» Владимира Бортко, в 2004-м – собственная картина «Папа», в 2005-м – «Статский советник» Филиппа Янковского. Были среди героев Машкова начальник одесского уголовного розыска Давид Гоцман в «Ликвидации», агент спецподразделения «Пираньи» Кирилл Мазур в «Охоте на пиранью», главный тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Гаранжин в «Движении вверх», пилот Леонид Зинченко в «Экипаже».