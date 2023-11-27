Терпит унижения в Литве, лишилась русских денег: как сейчас живет Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова может лишиться заработка в РФ на фоне отказа российских режиссеров Карена Шахназарова и Никиты Михалкова снимать уехавших из РФ звезд. Как живет артистка за рубежом, вернется ли в РФ на заработки?

© АГН «Москва» / Чулпан Хаматова

Что сказали Шахназаров и Михалков об уехавших звездах

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Михалков 23 ноября заявил, что на его съемочную площадку для уехавших из России актеров вход будет закрыт. Он подчеркнул, что не запрещает с ними работать другим представителям киноиндустрии, однако считает, что делать это нужно в стране, где находятся релоканты.

«Я не хочу с ними [релокантами] работать и не буду. Если кто-то хочет, пусть едут туда и там с ними работают», — сказал Михалков.

Похожей точки зрения придерживается и Шахназаров. Он отметил, что для него важно, почему человек уехал.

«Есть предатели, которые активно выступают против своей страны. А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит — в работе с этими артистами ничего плохого не вижу», — объяснил кинематографист.

Чулпан Хаматова после начала СВО переехала в Латвию.

За что Хаматову выгнали из рижского ресторана

Портал «Абзац» сообщил, что актрису со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. Директор арт-ресторана рассказала, что Хаматова пришла в заведение и обратилась к официанту на русском языке. Однако, пишет портал, сотрудник ресторана отказался ее обслуживать, тогда она потребовала позвать администратора.

По информации журналистов, гости Cemodans, расположившиеся за соседним столиком, попросили российскую актрису покинуть заведение, но в ответ Хаматова опрокинула стакан с водой и стала грозить плохими отзывами о заведении.

«Набросилась на нашего сотрудника. Он молодой, русского не знает. В нашем заведении его никто не знает. <...> Впредь мы будем ее обслуживать только навынос. Не хотелось бы вновь слышать ругательную речь у себя в заведении», — сказала директор.

Сама Хаматова ситуацию не комментировала.

С 1 сентября 2023 года русский язык, на котором говорит 40% населения Латвии, перестали изучать в школах и детсадах. Эксперты ООН направили правительству Латвии письмо с критикой тотального перевода школ на латышский язык. По их мнению, это противоречит международным стандартам в области прав человека, в том числе запрету дискриминации по языковому признаку и Конвенции ООН о правах ребенка. Рига отвергает претензии ООН и утверждает, что все законно.

NEWS.ru / Чулпан Хаматова

Чем сейчас занимается Хаматова

В марте 2012 года актриса удостоилась почетного звания народной артистки России. Позднее в одном из интервью она заявила, что не относилась к нему всерьез.

«Я, честно говоря, к этому [к званию] никогда серьезно не относилась», — сказала Хаматова.

В 2019 году в беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) актриса обвинила президента России Владимира Путина в «развязывании войны» на юго-востоке Украины и заявила, что не голосовала бы за него в 2012 году, если бы знала о таком решении главы государства.

В 2021 году СМИ писали, что Хаматова приобрела недвижимость в Латвии, а вместе с этим и возможность переехать в эту страну. Хаматова с детьми эмигрировала после начала российской военной операции на Украине. В апреле 2022 года она выступила на антивоенном митинге в Риге.

С 2022 года она состоит в труппе Нового Рижского театра. Недавно актриса сыграла в спектакле «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса, созданном по мотивам одноименной картины Валерия Тодоровского, вдохновленного повестью Pенаты Литвинoвой «Oбладать и принадлежать». Зрители писали, что Хаматова говорила на латышском языке все 2,5 часа спектакля.

Хаматова также сохраняет статус одного из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».

В феврале 2023 года на экраны вышла военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка «Праведник», в которой актриса сыграла мать одного из главных героев.

Вернется ли Хаматова в Россию

В июне актриса призналась, что ей предлагали вернуться в РФ, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» Хаматова рассказала, что может приехать, если извинится, но делать этого она не намерена.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали“. Но я не хочу этого делать», — сказала Хаматова.

Актриса добавила, что во время очередного такого контакта она накричала на звонящего. После этого, по словам Хаматовой, ей больше не звонили по вопросу возвращения.