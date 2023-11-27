Как на самом Севере России живет народ саамов

Саамы Кольского полуострова жили бок о бок с русскими на протяжении столетий. Они верны традициям предков, но не страшатся современных технологий. Как сейчас они борятся за сохранение своего языка и культуры, не отказываясь при этом от благ современной цивилизации? «Лента.ру» рассказывает о том, как живет в Заполярье древний и гордый народ арктических оленеводов и рыболовов.

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Саамы (или как их раньше называли — лопари) значительно отличаются от окружающих их скандинавов, финнов и россиян, занимая особое место среди народов Северной Европы. Их хозяйственные и культурные традиции во многом уникальны. По одной из гипотез, предки саамов отделились от алтайской популяции около 40 тысяч лет назад. По Оби, Енисею и другим рекам Западно-Сибирской низменности они попали в Заполярье, где после схода последнего европейского ледника (около 10-12 тысяч лет назад) существовали вполне благоприятные условия для жизни.

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Уже за 7 тыс. лет до нашей эры по Кольскому полуострову кочевали древние племена.

Столетиями они приспосабливались к суровому климату, обживали скалистую землю, создавали свои орудия труда, совершенствовали язык и культуру. После глобального похолодания многие обитатели Крайнего Севера мигрировали в земли с более приемлемым климатом. А саамы остались — и сегодня это один из самых загадочных народов уральской расы.

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Первые контакты саамов с русскими пришлись на Средневековье. Еще в XII веке этот народ попал в сферу влияния Новгорода, традиционно имевшего интерес к богатствам Севера. Новгородские дружины овладели всей территорией русской Лапландии, а летописцы называли места расселения саамов на Кольском полуострове — Лопь Терская или Лопь Лешая.

Впоследствии саамы были вынуждены платить дань Московскому государству. Есть версия, что в те времена они занимали куда более обширную территорию, нежели сегодня, — до реки Волхов на юге и до реки Мезень на востоке, а их поселения можно было встретить на Белом море и Онежском озере. С течением лет часть саамов смешалась с соседними народами, другие ушли из Карелии на север и окопались на Кольском полуострове.

Тесные отношения с русскими не прошли даром: саамы приняли православие, выучились русскому языку, с XVI века стали подданными русского царя.

На протяжении столетий их образ жизни оставался неизменным: ловили рыбу, охотились на дикого оленя, добывали пушнину, занимались собирательством.

Саамы поклонялись сейдам — ими могли быть пень, каменный истукан и даже мох. Некоторые из них и сегодня верят в духов, будто бы обитающих в лесах, озерах и реках, почитают священные камни. Каждая семья в начале XX века держала в своем жилище божки — завернутые в материю камешки. Саамы чтят оленя, можно сказать, как священное животное. Не случайно один из главных героев саамских легенд — человек-олень Мяндыш. И по сей день зимой проводятся оленьи бега. А в честь еще одного важного персонажа народных сказаний отмечается День медведя.

Размеренный традиционный уклад саамов нарушили бурные события 1917 года: многие семьи оказались рассечены новой советско-финляндской границей, лишившись возможности заниматься привычным делом. В 1930-е притеснения саамов продолжились. Строительство военно-морских баз и укрепление государственных рубежей СССР привело к их исходу из западной части Кольского полуострова и с побережья Баренцева моря. Нередко саамам приходилось покидать давно обжитые места по принуждению. В ходе этой кампании упразднялись саамские поселения.

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Очередной передел земель, населенных саамами (вернее, одной из этнических групп саамов — сколтами), произошел в результате войны СССР и Финляндии в 1939-1940 годах. Многие из них, уроженцы Лапландии, совершенно неожиданно для себя превратились в советских граждан. Впрочем, и такое положение дел сохранялось недолго. Во время Второй мировой войны немцы переселили часть саамов с оккупированной территории СССР в Швецию, а их кладбища уничтожили. Кстати, саамы вместе с представителями других коренных малочисленных народов Севера отважно сражались с нацистами в рядах оленетранспортных батальонов.

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20 лет назад в Норвегии проживало свыше 40 тысяч саамов, в Швеции — около 20 тысяч, а в Финляндии — семь тысяч. Увы, в России количество представителей этого народа сокращается. Если в 2002 году в Мурманской области проживало 1763 саама (всего на территории России — 1991), то в 2010-м — 1599. Результаты переписи 2021 года пока неизвестны. После всех военно-политических потрясений XX века российские саамы занимают преимущественно северо-восток Кольского полуострова. Их условной столицей в нашей стране можно назвать село Ловозеро — административный центр Ловозерского района Мурманской области.

«Нас очень мало, — говорит представительница старинного саамского рода Виктория Гусева. — Саамы уникальны своей природной натурой. По характеру добрые, нет зла, тихие, смиренные. Готовы помогать своим. Когда я сдавала на категории, конкурсы разные, профессиональные, в которых побеждала, когда писала курсовые, все родственники занимались с малышами. Мой путь к успеху только начинался, они помогли».

Норвежских, шведских, финских и российских саамов объединяет Совет саамов с офисом в Утойоки (Финляндия). Саамы работают в Совете коренных народов мира (WCIP), в качестве коренного населения участвуют в сотрудничестве между государствами и регионами с самоуправлением в Совете северных стран, сотрудничестве по Баренцеву евроарктическому региону и в Комитете ООН по правам человека. В 1995 году в Конституцию Финляндии было внесено положение об основных правах саамов, согласно которому саамы в качестве коренного населения имеют право сохранять и развивать свои язык и культуру.

В России обеспечение правовой защищенности саамов, как и других малочисленных народов, а также улучшение их социально-экономического положения считается приоритетным вопросом государственной политики. Так, в феврале 2022 года финансирование поддержки саамов в Мурманской области было увеличено в полтора раза и составило 23 миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости, сохранение культурного наследия, традиций и обычаев.

По признанию Гусевой, ей неприятно слышать утверждения о том, что саамы отказались от цивилизации. Женщина подчеркнула, что вместе с супругом, тоже саамом, идет в ногу со временем — имеет дома гаджеты, компьютеры, телевизор, моющий пылесос и стиральную машину. С ней солидарна Анна Терентьева. Внучка известного среди саамов пастуха Константина Сорванова, одного из организаторов оленеводческого колхоза «Тундра» убеждена, что ее земляки органично сочетают вековые традиции с достижениями современного мира.

«Нам удобнее жить в таком мире, — пояснила она. — Оленеводы как были в бескрайней тундре, так и пасут там оленей. Дедушка и бабушка жили в чуме. Сегодня легкие мобильные чумы используют лишь весной, когда оленевод дежурит со стадом, охраняет беременных важенок. Давно в тундре стоят рубленые дома, оленеводческие базы для каждой бригады. Было время керосиновых ламп — сейчас электричество, спутниковый интернет, вертолеты, телевизоры, у всех мобильники».

Оленеводы живут в этих домиках на протяжении недель и даже месяцев, укрываются в них от морозов и метелей, хранят в них пищу, свечи и другие важные вещи. Недавно саамы из Ловозеро пожаловались на браконьеров, которые начали систематически уничтожать их временные пристанища. Один из домов был подожжен и сгорел недалеко от села. По заверению одной из местных жительниц, браконьеры и раньше воровали из домиков вещи, устраивали погромы и растаскивали доски. Она предполагает, что злодеи приезжают к месту преступления на снегоходах.

С серьезными проблемами сталкиваются и зарубежные саамы. Например, на севере Швеции представители этого народа протестуют против открытия шахты Каллак по добыче железной руды. По мнению одной из демонстранток, это нанесет удар по традиционному образу жизни саамов, им станет трудно сохранить свою культуру и заниматься привычными делами — разводить оленей, охотиться и рыбачить. Кроме того, прогнозируется огромный ущерб окружающей среде. Данное обстоятельство привлекло на сторону саамов известную активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг, которая призвала правительство Швеции остановить колонизацию и соблюдать права коренных народов.

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Как и в былые времена, саамы отдают предпочтение рыболовству и оленеводству — как с изгородями, так и с вольным выпасом, когда со стадом кочуют пастухи. Российским и зарубежным саамам не чуждо и сельское хозяйство. Неудивительно, что рыба и оленина составляют основу рациона этих жителей сурового Заполярья. Значение оленя (особенно зимой) для них поистине неоценимо. Саамы берут от рогатого зверя мясо, жир и шкуру. Летом собирают ягоды и грибы, лесные растения, которые затем сушат и готовят впрок. В общем, питаются тем, что может предложить природа Арктики.

Саамы с удовольствием пьют оленье молоко, а вот к традиционным продуктам европейской кухни зачастую невосприимчивы. Так, по словам Гусевой, ее дети не могут есть говядину. Саамка не исключает, что мясо коровы не усваивается у них на генетическом уровне.

Уже достаточно давно оленеводство — не единственный вид деятельности саамов, как было раньше. Сегодня среди жителей Ловозерского района есть представители самых разных профессий: строители и электрики, животноводы, доярки и птичницы, врачи и преподаватели, ученые и поэты. Один из них, Аскольд Бажанов (1934-2012), написал такие книги как «Солнце над тундрой», «Белый олень», «Стихи и поэмы о саамском крае». Его перу принадлежат и следующие строки:

Саамский парень, не слывешь ты рослым,Тяжела усталых предков тень,Но зато ты сызмальства вынослив,Как и друг твой, северный олень

Взрослые саамы часто сетуют на недостаточную осведомленность молодежи об особенностях национальной кухни, которую считают признаком своей этнической идентичности. При соответствующих опросах юные саамы в числе традиционных блюд нередко перечисляют те, чтобы были принесены переселенцами из других регионов России — особенно много людей перебрались на Кольский полуостров во второй половине XX века. Следствием этого притока стали смешанные браки. Поэтому некоторые саамы во время переписи населения называют себя русскими. А русский язык считают родным около 90 процентов.