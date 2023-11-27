Переехавший в Париж российский блогер назвал сложность жизни за границей

«У меня давно потерялось ощущение какой-то стабильности. Именно хорошей. Когда ты знаешь: (...) я приеду и буду дома. Я не могу себе ответить на вопрос: "Где я? Дома я сейчас или не дома?"» — пожаловался тиктокер. Он добавил, что подобный образ жизни изнуряет его.