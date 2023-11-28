«Делать тут особо нечего». История россиянки, которая переехала в Швейцарию

Диана Быстрова с детства занималась музыкой и еще в школе решила, что уедет за границу, чтобы играть там на органе и зарабатывать этим на жизнь. Девушке удалось перебраться в Швейцарию и устроиться органисткой в деревенской церкви.

© Lenta.ru

О своей необычной профессии, менталитете швейцарцев и внезапной любви, которая помогла ей быстрее освоиться в новой стране, она рассказала «Ленте.ру» в рамках цикла об уехавших за границу россиянах.

Видео дня

С самого раннего детства я училась на пианиста. Меня отдали в специальную школу при консерватории. Не знаю, было ли это мое желание или родителей, но так я стала учиться музыке на профессиональном уровне. По программе с 10 класса все пианисты были обязаны научиться играть на органе, так я и познакомилась с этим инструментом.

Еще в школе я поняла, что в будущем хочу переехать жить и учиться в другую страну, в Европу. Там очень много католических и протестантских церквей, поэтому я понимала, что игра на органе будет одной из моих работ или подработок. Эта профессия довольно востребована, поэтому я старалась научиться играть на органе хорошо.

Я переехала в Швейцарию уже пять лет назад. Мне было важно жить в немецкоговорящей стране, где востребована классическая музыка, потому что я музыкант. Выбирала между Германией, Швейцарией и Австрией. Как-то подруга мне рассказала, что в Швейцарии очень много стипендий и возможностей для таких, как я, поэтому выбор пал на эту страну. К тому же мне помогли с переездом, что было приятно.

«Мне понадобилось три года, чтобы научиться свободно говорить на немецком»

Конечно, сначала было очень тяжело обосноваться в Швейцарии. Первые полгода у меня болела голова от языка, нужно было очень много думать, чтобы понять, что мне говорят. Было довольно сложно.

При этом я считаю, что мне очень повезло: я сильно полюбила немецкий. Наверное, поэтому языкового барьера у меня не было, говорить было не страшно.

Забавно, что сначала немецкий вызывал у меня отвращение, а учить его я никогда не собиралась. Но потом решилась на переезд и пошла на занятия. Я была удивлена, что он настолько понятный и логичный. Поэтому, можно сказать, влюбилась в язык.

Я радовалась каждому шагу в его изучении. Даже несмотря на то, что в группе я была не лучшая и отставала от всех, я все равно наслаждалась. Мне было так приятно, что я могу сказать пару новых слов, что могу поговорить.

Поэтому я была очень рада приехать в Швейцарию и начать говорить на немецком. Помню, как бежала, просто чтобы поговорить с людьми. При этом на родном, русском языке я далеко не всегда готова разговаривать с людьми на улице, да и вообще иногда не хочу ни с кем общаться. А на немецком языке мне очень хотелось общаться со всеми.

Мне понадобилось где-то три года, чтобы научиться говорить свободно, не задумываться, легко выражать свои мысли. Но даже несмотря на прошедшие пять лет, иногда бывают какие-то совершенно глупые моменты: слова вылетают из головы, что-то забывается, но это абсолютно нормально. Сначала коришь себя: как я могла так ошибиться, а потом, когда это происходит постоянно, уже не переживаешь. Это становится привычным.

Lenta.ru

Органистам непросто найти работу, но помогло сарафанное радио

Работа органиста хорошо оплачивается, но встречается нечасто. Например, в церкви, где я работаю, всего две службы — в субботу и воскресенье. Иногда играю на похоронах и школьных службах. Получается примерно три часа в неделю. Этого, конечно, не хватит на жизнь, несмотря на то что час оплачивается довольно дорого. Приходится совмещать с другими работами.

Но так не у всех органистов, все зависит от церкви, в которой работаешь. Я работаю в деревенской церкви, поэтому там мало служб. Если работать органистом в центре крупного города — служб будет больше. Я знаю органистку, у которой 25 служб в неделю. Это достаточно много, поэтому хватает для нормальной жизни.

Работу искала очень интересным способом. Первое время, когда я только приехала и работы не было совсем, ребята-студенты, с которыми я познакомилась, помогали найти какие-то подработки. Я играла на службах в церкви, когда кто-то не мог. У нас был чат нашего класса, куда периодически присылали какие-то подработки.

Сложность была в том, что кто успел первым написать, тот и взял подработку. Таким способом я успела урвать первые службы в церкви, потом начала рассказывать людям о себе и говорить, что мне нужна работа.

Швейцарцы мне очень помогали. Они предлагали новую работу или рассказывали обо мне своим знакомым. Так через сарафанное радио я стала известна в кругах органистов.

Так же у меня было с учениками. Я преподаю игру на фортепиано и первое время просто заменила одну девушку на работе, а потом уже меня пригласили в эту школу на постоянную основу. Я поработала, нашла учеников, и они начали рассказывать обо мне знакомым, говорить, какие у меня классные уроки. Так ко мне стали приходить новые ученики. Примерно так потом нашла вторую школу: одна знакомая уходила оттуда и предложила мне свое место.

Обычно я сама составляю для себя расписание: и в университет, и по работе. Я сова, поэтому сплю где-то до восьми-девяти утра, потом иду в университет. Как правило, у меня одна-две пары, потом репетиция с фортепианным трио или еще какая-нибудь репетиция.

После обеда еду на работу, потому что мои ученики как раз заканчивают учебу в школе. Приезжаю к ним домой заниматься, обычно бывает два-три ученика в день. И потом, уже к вечеру, еду домой отдыхать. Если у меня служба в церкви, я еду туда.

Lenta.ru

Швейцарцы очень ценят комфорт и спокойствие, а также не проявляют ярких эмоций

Швейцарцы — интересные люди, очень спокойные и умиротворенные. У них своя философия жизни: жить в покое и в наслаждении. Им важно все планировать, никуда не спешить, любоваться природой. Поэтому местные жители ходят в горы каждую неделю, чтобы насладиться красотой. В России это называют «жить в моменте», и это как раз про стиль жизни швейцарцев.

Первое время находиться здесь было непривычно. В России нам свойственно куда-то бежать, что-то срочно делать и совершать какие-то подвиги. В этой стране такого нет.

Люди в Швейцарии тихо и спокойно живут свою комфортную жизнь. Как здесь говорят, kein Stress, то есть никакого стресса.

Еще у швейцарцев очень развит эмоциональный интеллект. Они очень ценят личное пространство и личные границы. Они не подпускают близко людей и уважают при этом комфортную дистанцию для другого человека. Всегда задают вопросы: комфортно ли тебе так общаться, нравится ли тебе такой формат взаимодействия. И сами открыто говорят, если их что-то не устраивает.

По сравнению, например, с итальянцами, швейцарцы могут показаться холодными. Итальянцы экспрессивные, громкие и тактильные, а швейцарцы спокойные, тихие, не будут лишний раз прикасаться к собеседнику.

Но это не означает, что у них нет эмоций. Это довольно эмпатичные люди, которые всегда готовы поддержать. Помню, мне очень помогали местные в первое время после переезда. Они входили в положение и помогали обустроиться. Приносили что-то, если мне было нужно.

Lenta.ru

«Моя мечта — сыграть на органе в Нотр-Дам-де-Пари, в соборе Парижской Богоматери»

Когда я стала работать в Швейцарии органисткой, оказалось, что у меня не просто это получается, мне это еще и очень нравится. Я поняла, что хочу развиваться в этом направлении дальше. К тому же у меня еще тогда был кризис с фортепиано, и мне не хотелось им заниматься. Взвесив все за и против, я поступила на дополнительное обучение игре на органе.

У меня в планах — получить место в большой церкви в центре какого-нибудь крупного города. Для этого нужно постараться и сыграть на конкурсе на место. Для участия в конкурсе нужен диплом органиста, потому что в крупных церквях требуют органное церковное образование.

Нужно знать все о церкви, все о том, как проходит служба, уметь отвечать не только за орган, но и за всю музыкальную часть в церкви, то есть дирижировать хором, а еще самому составлять план службы. Необходимо знать церковные песни, чтобы понимать, где и в какой части службы играть, а также составлять свою сольную программу, которая тоже играется на службе. Помимо этого, надо организовывать еще какие-то мероприятия, концерты.

Найти место для занятий на органе достаточно непросто. У нас стоят четыре органа на весь университет. Конечно, этого мало для студентов, и мы от этого очень сильно страдаем, но ничего не поделаешь.

В университете можно забронировать класс максимум на два часа в день, таким образом мы обычно и занимаемся. Иногда я занимаюсь в церкви, где работаю. Это бывает после службы или перед ней. Я просто остаюсь и занимаюсь там час или два.

Орган можно поставить и дома — они небольшие, электрические, там не нужны массивные трубы. Я знаю органистов, у которых стоят дома такие органы. Я собираюсь тоже такой купить. Он, конечно, по цене как автомобиль, но это того стоит.

Каждый о чем-то мечтает, моя мечта — сыграть на органе в Нотр-Дам-де-Пари, в соборе Парижской Богоматери. Там просто невероятно красивый огромный инструмент. Мне бы очень хотелось когда-нибудь на нем поиграть.

Lenta.ru

Органистов мало, поэтому они дружат между собой, а не конкурируют

Органистов намного меньше, чем пианистов. И в этом очень много плюсов. Во-первых, гораздо меньше конкуренции, поэтому градус напряжения между коллегами намного меньше. У нас в школе очень приятная атмосфера, все очень дружные, помогают друг другу. Работы достаточно много, поэтому обычно все рассказывают друг о друге в церквях.

Содружество органистов — достаточно узкий круг людей, почти все друг друга знают. Когда знакомишься с кем-то из другого места, другой части Швейцарии или Германии, оказывается, что у нас есть общие знакомые

От университета у нас бывают поездки по разным городам и странам, где мы смотрим на разные органы. Мы ездим туда все вместе, компанией. У органов есть еще одна особенность: чтобы играть на нем сольную программу, часто нужен ассистент, который переключает регистры. Когда настраиваешь орган, выстраиваешь какие-то регистры, звучание, которое нужно, и в процессе звучания произведения изменяешь краску.

На рояле, например, можно руками поменять звучание: играть громче или тише, быстрее или медленнее, эмоциональнее или спокойнее. На органе руками ничего сделать нельзя. Здесь нажал — и труба звучит, и по-другому ты нажать не можешь: звук — это просто воздух, который выходит в трубу. Именно поэтому на органе очень много разных настроек звучаний. Ассистент, конечно, тоже должен быть обучен, понимать, что и куда переключать.

Lenta.ru

Швейцарцы не могут жить без спорта, а большая часть молодежи придерживается здорового питания

Иногда говорят, что Швейцария очень скучная, потому что здесь ничего не происходит. Большого количества тусовок тут тоже нет, а люди любят жить по правилам.

Местные жители обожают спорт, жить без него не могут: лыжи, велосипеды, плавание — все это они очень любят. Каждую неделю ходят в походы в горы, ежедневно нахаживают несколько километров, обожают лыжи. Зимой большинство швейцарцев уезжает на лыжные курорты.

Молодежь в Швейцарии придерживается здорового образа жизни, здесь развито вегетарианство, люди стараются питаться правильно. И, что удивительно, вся нация такая. В кафе, ресторанах, магазинах — везде можно найти здоровую еду.

При этом интересно, что традиционные блюда в Швейцарии очень жирные. Люди жили в горах, на холоде, поэтому питались очень калорийной едой. Например, сыр раклет или фондю. Еще одно национальное блюдо у них — макароны с картофелем, запеченные в духовке вместе с сыром. Мне нравится такая еда, но периодически, как модно сейчас говорить, — это too much, немного жирновато.

Вода здесь жесткая, но кристально чистая. Здесь пьют воду из-под крана, потому что она вкусная и без всяких фильтров.

Кому-то может показаться, что эта страна неинтересная, потому что кроме гор и спорта больше делать нечего. Отчасти это правда.

Но мне все нравится. Я музыкант, поэтому мне всегда есть чем заняться, даже выходных практически не бывает. Я работаю, занимаюсь и учусь каждый день, поэтому у меня много разных мероприятий и в университете, и по работе.