Как сейчас живет многодетная Надя Сулеман и как выглядят ее 8 близнецов

Мысли о мечте стать похожей на Анджелину Джоли подтолкнули Надю из Калифорнии не только сделать несколько пластических операций, но и ради того чтобы добиться сходства со своим кумиром, она решила также как и голливудская звезда стать многодетной мамой.

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Сделав прическу, губы, как у Джоли, она занялась решать следующий этап своего намеченного плана – т.е. рожать детей. Будучи матерью-одиночкой и имея уже шестерых детей, Надя Сулеман решилась с помощью пробирки родить еще одного – седьмого ребенка. Но вместо одного, ей подсадили восемь эмбрионов, которые прижились.

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«Еще давно (после развода с мужем и пролечившись от бесплодия) дала обет безбрачия, поэтому всех детей родила из «пробирки» от анонимных доноров» — рассказывала Надя.

Впоследствии имя Октомамы – так западная пресса окрестила Надю, стало известно на весь мир, а фотография с ее восьмерняшками также молниеносно облетела всю планету.

Помимо того, что у жительницы штатов с иранскими корнями не было своего Брэда Питта, она еще была и безработной. Многодетная мать откровенно рассказывала, чтобы прокормить детей ей пришлось устроиться в стриптиз и начать карьеру в фильмах для взрослых.

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Стоит отметить, что последняя «работа» принесла ей не только заработок, но и почетные призы в этой индустрии кино.

Но пока одни осуждали ее за необдуманный поступок, считая, что она побила рекорд, родив восьмерняшек, другие наоборот, восхищались решимостью и мужеством.

С того момента как имя Нади, а точнее уже Натали (она сменила имя, когда покончила со съемками в фильмах для взрослых) прогремело на весь мир прошло уже 14 лет.

За это время рекордсменка еще много раз становилась героиней заголовков желтой прессы и скандальных телешоу. Ведь чтобы заработать, она пользовалась своим положением и давала платные интервью.

Одно время Натали рассказывала, что у нее нет времени на воспитание такого количества детей, а свою жизнь она сравнивала не с куском торта, а с куском коричневой массы.

После этого она вызвала на свою семью не только шквал критики, но и пристальное внимание органов опеки. Правда, угрозы жизни для детей они не выявили, и все дети остались с ней.

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Сегодня можно сказать, что те сложные времена позади. Натали встала на путь исправления. Она завязала с «постыдными делами», чтобы ее дочери не взяли с нее пример и не занялись позорной профессией.

Примерная мама, пытаясь избавиться от прошлой репутации, активно забоится о детях, о своей «многодетной» жизни она рассказывает в блоге.

Также в нем можно увидеть, как подросли восьмерняшки – шесть мальчиков и две девочки, которые так прославили ее. Старшие шесть детей не часто появляются в микроблоге Натали. Как рассказывает женщина, она не любят публичность, поэтому их снимки она не публикует, т.к. уважает их мнение.

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