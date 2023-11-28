Трагическая судьба близняшек из «Королевства кривых зеркал»

Они стали настоящими звездами в детстве, но так и не смогли построить карьеру и разлучиться друг с другом.

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Другая жизнь

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Ольга и Татьяна Юкины стали первыми близнецами, которые покорили сердца детей в СССР, они появились на экранах гораздо раньше Электроника и Сыроежкина и очаровали зрителей всех возрастов. Хотя о кино девочки и мечтать не могли. Да и детство малышек вряд ли можно было назвать счастливым: долгое время семья жила в коммуналке, затем переехала в собственную квартиру в Кузьминки. Но отец девочек начал запойно пить.

Его зависимость влияла на жизнь всей семьи: если мужчина был трезв, а случалось такое редко, в доме царило спокойствие, но в состоянии опьянения проявлял агрессию по отношению ко всем близким.

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Таня и Оля росли активными, старательными девочками, обожали творчество. Однажды они приняли участие в местном конкурсе чтецов и выиграли его с огромным отрывом. Фото девочек разместили в газете, именно там их увидел помощник режиссера сказки «Королевство кривых зеркал». Таня и Оля покорили команду и вскоре отправились на съемки в Крым.

Они были в восторге от всего процесса, схватывали на лету все команды и наслаждались другой жизнью. Мама девочек хотела немного продлить смены дочерей, чтобы задержаться на курортах, но съемки закончились.

Несбывшиеся мечты

После выхода фильма близняшки стали настоящими звездами, они были уверены, что теперь жизнь изменится и на них посыплются предложения о новых съемках. Но телефон молчал. Однажды бойкие сестры сами позвонили режиссеру «Королевства кривых зеркал», он был впечатлен такой смелостью и дал девочкам эпизодическую роль в сказке «Морозко».

Им казалось, что после ролей в двух ярких фильмах, они обязаны связать будущее с актерской профессией. Но в театральный вуз Оля и Таня н поступили. Чтобы не разлучаться, близняшки отправились в машиностроительный техникум. Они вместе учились, никогда не разлучались и тонко чувствовали друг друга.

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Вскоре сестры вышли замуж. Оля за Виктора Ламонова, учившегося в параллельном классе, а Таня связала судьбу с водителем Александром Замолодчиковым. Вскоре пошли дети: у Ольги — сын Максим, а у Татьяны — дочь Юля.

Пагубная привычка

Девушки работали в «Интуристе», отлично зарабатывали, но после развала СССР оказались за бортом. Мужья близняшек, которые тоже никак не могли найти работу, начали пить, а вскоре к ним присоединилась и Ольга: она не могла пережить смерть матери, с которой была очень близка.

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