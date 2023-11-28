Виктория Брежнева: что стало с первой леди СССР после смерти генсека

Виктория Петровна Брежнева (в девичестве — Денисова) прожила с мужем долгую жизнь — более полувека.

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И хотя она была почти ровесницей генсека, пережила его на десятилетие с лишним.

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Скромная домохозяйка

В отличие от своей предшественницы — Нины Хрущевой, которая, по воспоминаниям, даже принимала участие в политических делах, — Виктория Петровна была скромной женщиной, избегавшей публичности. Она редко присутствовала на торжественных мероприятиях и политических встречах, взяв на себя незаметную, но важную роль хранительницы домашнего очага. Хотя женщиной была образованной и в студенчестве не стеснялась ходить на танцы. Именно там — на танцплощадке Курска, она однажды и встретила свою судьбу.

Через войну и кризисы

Виктория и Леонид познакомились в 1925 году, а два года спустя официально зарегистрировали свои отношения. Еще через два года у них родилась дочка. Карьера Леонида Ильича тогда уже уверенно шла в гору, поэтому супруга оставила работу и полностью посвятила себя домашнему хозяйству. Разлучницей их в общем-то счастливого брака едва не стала война.

Там у Брежнева закрутился роман с медсестрой Тамарой Николаевой. С ней он и вернулся с фронта, потребовав у Виктории развод. Но та категорически отказала, закатив мужу скандал. Поняв, что происходящее может плохо сказаться на его партийной карьере, Брежнев вскоре вернулся в семью. После этого о «загулах на стороне» он уже не помышлял.

Жена генсека

Когда Леонид Ильич занял пост Генерального секретаря, Виктория предпочла оставаться в тени. Но при этом всячески поддерживала мужа. А свободное время они неизменно проводили вместе за городом. Там — на государственной даче — Брежнев и скончался в 1982 году в возрасте 75 лет. Для Виктории это был настоящий удар. Но, к ее чести, на церемонии прощания она держалась спокойно и уверенно, принимая соболезнования от партийных коллег мужа. Среди них был и Юрий Андропов — преемник Брежнева — пообещавший всячески поддерживать вдову.

После смерти

Обещания своего Андропов не выполнил. После смерти мужа у Брежневой забрали большую часть имущества, в том числе и любимую загородную дачу. Так что доживать свой век она отправилась в скромную московскую квартиру. Виктория Петровна стала затворницей: почти не выходила из дома и лишь изредка принимала гостей — в основном детей и внуков. Еще при жизни мужа у женщины диагностировали сахарный диабет, из-за чего она постоянно нуждалась в инъекциях инсулина. И если раньше это не было проблемой, то после кончины Брежнева, все стало гораздо сложнее. Болезнь прогрессировала.