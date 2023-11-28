«Тайная жена Сталина»: кем была Валентина Истомина

До сих пор идут споры о том, кем была крестьянка Валя Истомина для вождя народов. У Сталина, естественно, никто не осмеливался поинтересоваться, а Валя унесла эту тайну в могилу. Но те, кто близко знал генсека, считают, что Истомина стала последней любовью вождя…

Рожденная революцией

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Валентина Истомина, в общем-то, была обычной деревенской девушкой. Ее нельзя было назвать красавицей, но и дурнушкой она не была. Умом не блистала, но и глупой ее считать не следовало. Было у нее кое-что, что отличало ее от других – дата рождения. Девушка появилась на свет 7 ноября 1917 года – в день Октябрьской Революции. Впрочем, нельзя не отметить и другую ее особенность – неистребимый оптимизм и желание видеть в жизни только хорошее.

В Москве

В 18 лет девушка переехала в Москву и устроилась на фабрику. Там ее и заметил Николай Власик, начальник сталинской охраны. По-видимому, девушка ему приглянулась, и он захотел приблизить ее к себе. По предложению Власика Валентина сначала накрывала на стол Сталину, что впоследствии позволило ей стать его экономкой.

«Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от веселого, звонкого смеха. Проработав в Зубалове года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево и оставалась там до его смерти, став позже экономкой...», — вспоминала дочь Сталина Светлана Аллилуева.

С узелком и фотографией

Рассказывают, что, когда Валентина перебралась на новое место работы, у нее был минимальный набор необходимых вещей, которые вмещались в небольшой узелок. А еще она хранила у себя фотографию Сталина. Впрочем, в ту пору это было обычным делом – вождь был кумиром молодежи.

До сих пор непонятно, была ли девушка в тот момент уже замужем или познакомилась со своим будущим супругом Иваном Истоминым, который был военным, в Зубалове. Факт, что к моменту перевода на дачу в Кунцево, она уже была в разводе. Официально ее новая должность называлась сестра-хозяйка, но совсем скоро она превратилась просто в Хозяйку – так ее называли за глаза.

Без капли амбиций

Возможно, будь девушка амбициозной, она могла бы стать значимой фигурой в окружении вождя. Вот только таких планов у нее вовсе не было. Ей нравилась работа – она ей даже гордилась. А были ли между ней и Сталиным близкие отношения – вопрос. «Все знали, что как ночь, так Валя к нему бежит. Не сказать, что красивая была, но неплохая. Между собой мы о ней говорили: хорошо Вале жить — и работа, что надо, и Сталин ее любит», — вспоминал один из охранников генсека.

Впрочем, например, Вячеслав Молотов к этому относился проще, отмечая, что Сталин «заразился» от Вали оптимизмом, стал чаще улыбаться. А было ли между ними что-то – мол, кому какое дело. Валентина проработала на даче почти два десятилетия – до самой смерти вождя. После она вышла замуж – ей было всего 36 лет. Но при этом она была сержантом госбезопасности и получала неплохую пенсию.