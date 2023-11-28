«Время ускоряется»: Оззи Осборн рассказал, сколько лет ему осталось жить

Оззи Осборн рассказал, сколько лет ему осталось жить
Оззи Осборн заявил, что ему осталось жить 10 лет после того, как операция на спине сделала его практически инвалидом. Музыкант считает, что не протянет дольше из-за проблем со здоровьем. 74-летний рокер опубликовал свой диалог с супругой Шэрон, которая возмутилась его курением, в котором он спросил ее: «Как долго ты хочешь, чтобы я, черт возьми, жил?», а затем сам же ответил: «В лучшем случае у меня осталось 10 лет, а когда ты становишься старше, время ускоряется».
Фронтмен группы Black Sabbath рассказал, что у него есть договор с женой о содействии самоубийству, а также отметил, что не боится смерти и не хочет вести долгое, болезненное и несчастное существование. Он упомянул, что видел, как его отец умер от рака.
«Мне нравится идея, что если у вас неизлечимое заболевание, вы можете поехать в какое-нибудь место в Швейцарии и сделать это быстро», – написал Оззи в журнале Rolling Stone.
Оззи признался, что ожидал смерти много лет назад, но в итоге пережил всех своих близких друзей.
«Почему я последний выживший? Я ничего не понимаю», – сказал он.
Певец удивляется, глядя на себя, как у него это получилось. Он отметил, что «должен был умереть тысячу раз», вспоминая свои прошлые проблемы с употреблением наркотиков, из-за которых ему множество раз промывали желудок.
В 2003 году у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, но он скрывал, что страдает от прогрессирующего расстройства нервной системы до 2020 года. Его здоровье ухудшилось в 2022 году после того, как в июне он перенес оперативное вмешательство. Музыканту сделали четвертую операцию на позвоночнике, чтобы попытаться исправить повреждения, полученные в результате падения в 2019 году. Ему вставили металлический стержень в позвоночник, а в одном из позвонков нашли опухоль, которую пришлось удалять. В августе 2022 года он ненадолго вернулся к выступлениям, но затем объявил, что прекращает гастроли из-за ухудшения здоровья. При этом музыкант не исключает, что может в будущем дать несколько концертов.