Загитова устала от светской жизни? Эпатажная звезда может вернуться на лед

Если раньше можно было говорить о том, что Евгения Медведева соревнуется с Алиной Загитовой не только на льду, но и по вниманию к своей персоне за его пределами, то сейчас об этом не может быть и речи. Олимпийская чемпионка стремительно превратилась из топового атлета, на которого многие равнялись в противоречивую медийную персону.

Можно долго спорить о том, насколько это хорошо или плохо, мы здесь собрались не за этим. Загитова эпатирует публику и просто, такое ощущение, живёт сейчас в своё удовольствие. Можно не соглашаться с подобной подачей себя в тех же соцсетях, поэтому у Алины как армия поклонников, так и хейтеров.

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Недавно другая олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении Алины в том ключе, лично она хотела бы увидеть это событие. Но не понимает, что должно мотивировать её к принятию такого решения. Те же сомнения у неё есть и в отношении Евгении Медведевой. Ранее в СМИ мелькала информация о том, что Алина раздумывает о возобновлении профессиональной карьеры. Правда, насколько это оправданно после столь длительной паузы, ведь о приостановке карьеры она объявила ещё летом 2020 года.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью «Советскому спорту» тоже согласилась с тем, что сейчас сложно представить Загитову на льду:

«Я с ней сегодня говорила по этому поводу. Можно сказать, что она об этом ещё не думала всерьёз. У неё пока нет времени об этом думать».

Тут, конечно, можно придраться к словам, мол, чем таким супер важным занята фигуристка, если ей некогда думать о возобновлении карьеры? С другой стороны, это могло бы позволить спортсменка сбавить тот градус негатива, который льётся на неё в последнее время в комментариях. Перестать быть эдакой светской львицей и снова встать в ряды тех, чьими достижениями восхищается вся страна – было бы недурно, не так ли?

В качестве примера можно назвать Камилу Валиеву, которая не только после паузы в выступлениях, но и на фоне судебных разбирательств выходит и выступает. Причём делает это достаточно неплохо. Возможно, по своим высоченным стандартам на средненьком уровне, но если это позволяет побеждать соперниц, то, оказывается, на достаточно солидном. У Камилы случился провал в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани, но уже в Москве она сумела сохранить первую строчку по итогам обоих выступлений.

Сможет ли потенциально провернуть аналогичный трюк и Загитова? Теоретически – да. Мастерства у неё более чем достаточно, чтобы даже будучи не на пике возможностей показывать хорошие результаты. Но в реальности всё несколько сложнее. Уж слишком долго она отсутствовала, поэтому совершенно невозможно предположить, на что она вообще сейчас способна на льду.

Хотя понаблюдать за этим было бы крайне любопытно. С учётом отсутствия международных стартов, зрителям остро недостаёт ярких историй, которые могли бы подогревать дополнительный интерес к внутрироссийским стартам.