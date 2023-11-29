Как сейчас выглядят дети Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер и ее супруг Мэттью Бродерик счастливы вместе уже 26 лет. Пара воспитывает троих детей, снимками которых делится довольно редко. В честь Дня благодарения, который прошёл в США на прошлой неделе, Бродерик поделился редким семейным фото, на котором показал всех членов своей семьи в уютной домашней обстановке.

© Кадр из фильма «Секс в большом городе 2»

У Сары и Мэттью есть 21-летний сын Джеймс, а также 14-летние дочери-близняшки Табита и Марион. На данный момент Джеймс учится в университете, где изучает языки и литературу. Любопытно, что, несмотря на звездность своих родителей, парень подрабатывает продавцом.

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