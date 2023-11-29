Малюта Скуратов: как погиб главный палач Ивана Грозного
Малюта Скуратов, один из самых известных опричников Ивана Грозного, погиб в бою 1 января 1573 года при взятии ливонской крепости Вейсенштейн (ныне Пайде).
В конце 1572 года Иван Грозный начал новый поход на шведов. Малюта Скуратов, как один из самых доверенных лиц царя, был в числе его соратников. 1 января 1573 года русские войска штурмовали крепость Вейсенштейн. Скуратов лично возглавил атаку. В ходе боя он был смертельно ранен в голову огнестрельным зарядом. Тело Скуратова было доставлено в Москву и похоронено в Иосифо-Волоколамском монастыре.
Смерть Скуратова стала серьезным ударом для Ивана Грозного. Он был одним из самых верных и преданных царю людей. Скуратов принимал активное участие в опричнине, и его смерть означала ослабление опричного режима.
Существует несколько версий гибели Скуратова. Согласно одной из них, он был убит по приказу царя. Якобы Иван Грозный, охваченный подозрительностью, решил избавиться от своего самого могущественного опричника. Другая версия предполагает, что Скуратов погиб в честном бою. В ходе штурма крепости он был ранен в голову пулей из пищали. Точная причина смерти Скуратова неизвестна. Однако, вне зависимости от того, был ли он убит по приказу царя или погиб в бою, его смерть стала важным событием в истории России.