Малюта Скуратов: как погиб главный палач Ивана Грозного

Малюта Скуратов, один из самых известных опричников Ивана Грозного, погиб в бою 1 января 1573 года при взятии ливонской крепости Вейсенштейн (ныне Пайде).

В конце 1572 года Иван Грозный начал новый поход на шведов. Малюта Скуратов, как один из самых доверенных лиц царя, был в числе его соратников. 1 января 1573 года русские войска штурмовали крепость Вейсенштейн. Скуратов лично возглавил атаку. В ходе боя он был смертельно ранен в голову огнестрельным зарядом. Тело Скуратова было доставлено в Москву и похоронено в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Смерть Скуратова стала серьезным ударом для Ивана Грозного. Он был одним из самых верных и преданных царю людей. Скуратов принимал активное участие в опричнине, и его смерть означала ослабление опричного режима.