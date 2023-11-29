«Именно тот человек»: кем при советской власти был нынешний президент Казахстана

«Именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», – так «лидер нации» и многолетний глава республики Нурсултан Назарбаев охарактеризовал Касым-ЖомартаТокаева, передавая ему полномочия президента в 2019 году. Сейчас Токаеву уже 70 лет, из которых 48 он провёл в политике.

Начало пути

Касым-Жомарт Токаев, нынешний президент Республики Казахстан, родился в 1953 году в Алма-Ате, Казахстан. Его отцом был известный писатель и общественный деятель Кемель Токаев. Мать, ТурарШабарбаева, работала учительницей. В советское время как минимум наличие таких корней уже предвещало успешное будущее.

В 1970 году младший Токаев поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который успешно закончил в 1975 году. Уже во время обучения в МГИМО Токаев прошел полугодовую преддипломную практику в посольстве СССР в Китае, а после окончания университета он начал свою полноценную карьеру в Министерстве иностранных дел (МИД) СССР. Первым место его работы стал Сингапур – здесь в посольстве СССР он работал дежурным и старшим референтом с 1975 по 1979 годы.

Аппаратная работа

Вернувшись в Москву в 1979 году, Токаев продолжил свою работу в центральном аппарате МИД СССР, занимая должности атташе и третьего секретаря. В период между 1983 и 1984 годами он проходил стажировку в Пекине, изучая китайский язык и культуру.

С 1984 по 1985 год Касым-Жомартвновь вернулся в аппарат МИД СССР, а затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике. Там он проработал до 1991 года и занимал должности второго секретаря, первого секретаря и советника.

Возвращение

В Казахстан он вернулся лишь после распада Советского Союза. И на родине его ждала молниеносная карьера. Уже в 1994 году Токаев возглавил МИД республики, в 1999-м стал премьер-министром. После этого он сменил еще целый ряд высоких государственных должностей, но пиком его карьеры, конечно, стало президентство.