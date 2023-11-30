30 ноября на 101 году жизни скончался американский политик Генри Киссинджер. Начав свое восхождение по политической карьере еще во время обучения в Гарвардском университете, в разные годы он занимал посты госсекретаря и советника по нацбезопасности президента Соединенных Штатов. Однако, даже официально уйдя с работы в правительстве, он нередко становился тайным советником первых лиц страны.

Рассказываем, чем запомнился Генри Киссинджер и какой вклад он внес в мировую политику.

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Улучшение отношений США с СССР

Киссинджер занимал должность советника президента по нацбезопасности (с 1969 по 1975 год) и госсекретаря США (с 1973 по 1977 год) при Ричарде Никсоне. Это был первый случай в истории Соединенных Штатов, когда один человек одновременно был назначен сразу на два высоких поста. Будучи сторонником реальной политики, он играл доминирующую роль в международных отношениях Соединенных Штатов, напоминает «Коммерсант».

В годы своей политической деятельности Киссинджер находился в центре переговоров США с другими странами — СССР, КНР, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом и так далее. Он инициировал политику разрядки международной напряженности — политик считал необходимым снизить накал в отношениях между странами социалистического и капиталистического лагерей.

В результате этот подход позволил снизить напряжение в американо-советских отношениях. Символом этого стал визит президента Никсона в СССР к генеральному секретарю Леониду Брежневу в 1972 году — вместе они тогда даже сходили на охоту в Завидово.

Одновременно с этим Киссинджер помог США сблизиться с Китаем. Госсекретарю удалось согласовать переговоры США с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем в 1971 году.

Еще одно достижение политика — урегулирование войны во Вьетнаме. За свою роль в достижении Парижского мирного соглашения он получил Нобелевскую премию мира. Кроме того, в его заслуги можно записать и снижение напряжения между арабами и израильтянами во время конфликтов в 1968 и 1973 году.

Кроме того, связи и дипломатические навыки Киссинджера позволили удержать стабильной ситуацию вокруг США, тогда как сама страна оказалась на грани коллапса из-за Уотергейтского скандала и активной критики Никсона.

Профессор Колумбийского университета и член Совета по международным отношениям Ричард Бетц сказал ТАСС, что Киссинджер был одним из самых влиятельных дипломатов в США с 1945 года.

При этом профессор указал, что в последнее время Киссинджер не играл прямой роли в американской политике и его смерть «не окажет никакого влияния на внешнюю политику США» .

Дальнейшая деятельность

После окончания работы на посту госсекретаря Киссинджер оставался в политике. Он продолжал работать советником по вопросам внешней политики, входил в президентский консультативный совет по внешней разведке при президентах Рейгане и Джордже Буше-старшем.

В этот же период он активно писал книги и комментировал политические ситуации. Таким образом, он оставался неофициальным, но частым советником президентов США, а также приветствовал и встречался с бесчисленным количеством глав государств и высокопоставленных лиц почти из всех стран мира.

Говоря о последних событиях, Киссинджер выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он подчеркивал, что Крым следует оставить в составе Росси, за что его невзлюбил Киев — американский политик оказался в базе «Миротворца» как «антиукраинский пропагандист», напоминает «Коммерсант».

Киссинджер также подчеркивал, что США не восприняли всерьез предложения РФ по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Он считает, что тогда они могли бы стать отправной точкой для переговоров.

Личность Киссинджера

Киссинджер был не только успешным политиком, но и видным мужчиной. В 1972-м году Playboy назвал его «самым желанным мужчиной года». Он поддерживал эту тему и неоднократно заявлял, что «лучший афродизиак — это власть».

За свою жизнь Киссинджер был в браке дважды. Первый союз продлился с 1949 года до 1964 год — с Энн Флейшер. Второй раз он женился на пике своей политической карьеры, в 1974 году. Его супругой стала Нэнси Магинесс Киссинджер. Она родила ему двоих детей и прожила с ним до самой смерти.