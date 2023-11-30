Где и когда Зоя Космодемьянская познакомилась с Аркадием Гайдаром

Знакомство Зои Космодемьянской с Аркадием Гайдаром: как оно произошло
Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская встретились «благодаря» проблемам со здоровьем. Зимой 1940 года литератор оказался в санатории в Сокольниках. Туда же прибыла и девятиклассница, будущая героиня.
О том, что здоровье Гайдара было слабым, говорят многие источники. Он страдал мучительными головными болями, которые начались после перенесённой контузии и травмы позвоночника. Современники вспоминали, что писатель был готов на всё, чтобы хоть как-то снизить «градус боли». А Зоя Космодемьянская пережила в школьные годы нервный срыв, а позже переболела менингитом.
Таким образом, что у первого, что у второй, поводов оказаться в санатории было достаточно. К тому же существуют неопровержимые доказательства того, что находились они в лечебном учреждении в одно время и вполне могли подружиться. Например, сохранилась фотография, на которой запечатлены Гайдар и Космодемьянская. Подпись к снимку гласит: «24 ноября 1940 года в Сокольниках».
По одной из версий, они познакомились во время взятия снежной крепости, которую старательно возводил Гайдар. Зоя якобы подошла посмотреть, чем занимаются отдыхающие, и сразу узнала в числе «строителей» прозаика, чьи книги читала с упоением. После знакомства Аркадий Петрович пригласил школьницу на экскурсию по прилегающей территории. Так между ними завязалась дружба.
Любовь Тимофеевна Космодемьянская, мать Зои, позже утверждала — её дочь сразу нашла с Аркадием Гайдаром общий язык. Они вместе замечательно проводили в санатории время. Среди любимых развлечений было катание на коньках, лыжные походы, исполнение песен, чтение стихов. Но чаще всего Космодемьянская и Гайдар, конечно, просто беседовали на многие темы. Любовь Тимофеевна также вспоминала, что при ней Аркадий похвалил Зою, которая «великолепно читала Гёте».
Перед отъездом из санатория писатель подарил девятикласснице одну из своих книг. На титульном листе он написал фразу из повести «Чук и Гек»: «Счастье каждый понимает по-своему». Подарок девушка бережно хранила, но наслаждаться книгой ей пришлось недолго. Через год, 29 ноября 1941 года, она погибла от рук немецких фашистов. Гайдар же скончался на месяц раньше.