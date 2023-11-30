Где и когда Зоя Космодемьянская познакомилась с Аркадием Гайдаром

Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская встретились «благодаря» проблемам со здоровьем. Зимой 1940 года литератор оказался в санатории в Сокольниках. Туда же прибыла и девятиклассница, будущая героиня.

О том, что здоровье Гайдара было слабым, говорят многие источники. Он страдал мучительными головными болями, которые начались после перенесённой контузии и травмы позвоночника. Современники вспоминали, что писатель был готов на всё, чтобы хоть как-то снизить «градус боли». А Зоя Космодемьянская пережила в школьные годы нервный срыв, а позже переболела менингитом.

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Таким образом, что у первого, что у второй, поводов оказаться в санатории было достаточно. К тому же существуют неопровержимые доказательства того, что находились они в лечебном учреждении в одно время и вполне могли подружиться. Например, сохранилась фотография, на которой запечатлены Гайдар и Космодемьянская. Подпись к снимку гласит: «24 ноября 1940 года в Сокольниках».

По одной из версий, они познакомились во время взятия снежной крепости, которую старательно возводил Гайдар. Зоя якобы подошла посмотреть, чем занимаются отдыхающие, и сразу узнала в числе «строителей» прозаика, чьи книги читала с упоением. После знакомства Аркадий Петрович пригласил школьницу на экскурсию по прилегающей территории. Так между ними завязалась дружба.

Любовь Тимофеевна Космодемьянская, мать Зои, позже утверждала — её дочь сразу нашла с Аркадием Гайдаром общий язык. Они вместе замечательно проводили в санатории время. Среди любимых развлечений было катание на коньках, лыжные походы, исполнение песен, чтение стихов. Но чаще всего Космодемьянская и Гайдар, конечно, просто беседовали на многие темы. Любовь Тимофеевна также вспоминала, что при ней Аркадий похвалил Зою, которая «великолепно читала Гёте».