Запоздалое прозрение: почему бывший помощник Путина очнулся только сейчас

Бывший помощник президента России Владислав Сурков перестал письменно размышлять о глубинном народе России и мысленно вернулся в сферу, в которой потерпел неудачу как дипломат и политик, — к проблемам коллективной социальной психологии Украины. В своем новом опусе он решил дополнить и где-то осовременить Николая Васильевича Гоголя, открывшего миру мистическую Украину. Вот и Сурков уверен, что главные черты украинской души — сказочность мировоззрения, магическое мышление и избыточная поэтичность. И никакой хуторской нахрапистости, как у нас дерзко утверждают ныне многие.

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Чудеса без Диканьки

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После того как творцу термина «суверенная демократия» вместо разборки партийных перипетий поручили заниматься рядом региональных проблем, именно Владислав Сурков напрямую влиял на разработку и корректировку нашего украинского курса. Мало того, он еще и неоднократно встречался со ставшей печально знаменитой после киевского Майдана помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд.

Более того, считалось, что Сурков оставался для нее привилегированным собеседником. Притом что эта дама явно не была расположена потакать мистике украинцев и предпочитала соблазнять их отнюдь не заговоренными «печеньками». Кстати, рабочие контакты Суркова с Нуланд были дополнительной гарантией продолжения его карьеры, несмотря на нараставшую критику.

Ныне, по словам Суркова, «украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает». Замечание действительно тонкое, учитывая, что обрушившиеся на майдановцев обещания типа европейских пенсий, кружевных трусиков и возможности по утрам пить каву на Елисейских Полях могли очаровать и заколдовать кого угодно.

Проблема только в том, почему наши ценители тонкостей украинской души не смогли в нужный момент найти своих контрзаклинаний. Притом что нарыв, вылившийся на Майдане, вызревал не один год. Вызревал он под вполне четкие заверения в том, что это два братских народа, один из которых никуда не денется от нашего льготного газа. «Дешевый газ» действительно стал для наших официальных «украинистов» магической формулой.

Global Look Press

Очарование Европы

И вряд ли можно согласиться с новоявленным знатоком украинской мистики в том, что слова «НАТО», «безвиз», «ЦеЕвропа» были бессмысленными для хуторян словами. Не бессмысленными. Ведь более $100 млрд, вложенных Россией в украинскую экономику и растворившихся по большей части в карманах тамошнего олигархата, были для местного населения чем-то далеким и неосязаемым. В отличии от постоянных напоминаний, что «Украина — не Россия», и празднований победы над москалями под Конотопом.

Кстати, такие празднования, как и главы в учебниках истории о многочисленных войнах с соседями за свободу Украины, носили отнюдь не поэтический, а весьма прагматический характер промывания мозгов. И сработало!

Плюс «колдуны Майдана» убеждали украинцев, что «надо немного пошабашить на площади — и жизнь наладится». И это тоже сработало. Правда, это свидетельствует только о том, что украинское общество отставало от нашего лет на 20 и страдало детской болезнью когнитивного диссонанса.

Человек не со стороны

Впрочем, надо помнить, что Сурков сейчас — это не академический аналитик. Еще вчера он был высокопоставленным практиком. И теперь, будучи свободным политическим художником, он утверждает, что на Минск-3 украинцам рассчитывать не следует. Россия уже не посредник, а участник большой борьбы.