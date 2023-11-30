Адюльтер его величества: кто, кроме Назарбаева и Клинтона, изменял женам

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу «Моя жизнь», в которой признался, что у него была вторая семья. Речь идет об Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008 году). На момент рождения первого сына Назарбаеву было 65 лет, Исабаевой — 25 лет. NEWS.ru вспомнил о других политиках, которые прославились романами на стороне.

© elbasy.kz

Билл Клинтон и Моника Левински

Видео дня

Пожалуй, самая известная любовница в мире — Моника Левински. Она познакомилась с будущим президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году, во время его избирательной кампании. Спустя два года девушка уже работала стажером в Белом доме. Коллеги часто видели ее, выходящей из Овального кабинета — главного офиса президента США, где она не должна была находиться. Тогда поползли первые слухи — у президента роман со стажером. Позже это подтвердилось.

Изначально Моника Левински отрицала свою связь с президентом, как и он сам не признавал роман с подчиненной. Однако позже появились доказательства: подруга Моники предоставила записи разговоров любовников, а позже Левински показала свое платье с «биоматериалом» Клинтона на нем.

Далее последовала череда судебных разбирательств. Конгресс США попытался объявить импичмент Биллу Клинтону, однако суд оправдал президента по всем пунктам, среди которых были лжесвидетельство и превышение полномочий.

Global Look Press / Билл Клинтон и Моника Левински

Интересно, что Хиллари Клинтон, жена президента, все это время была на стороне мужа, поддерживала его, несмотря на раскрытие всех интимных подробностей в суде. А любовница хозяина Овального кабинета в 1998–1999 годах была едва ли не самой известной женщиной в мире, героиней различного рода публицистических и юмористических сочинений.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Еще одна известная история любви — многолетний роман принца Чарльза (ныне короля Карла III) и Камиллы Паркер-Боулз. За этими отношениями следил не только весь английский королевский двор, но и весь мир.

Камилла стала любовницей принца задолго до его женитьбы на принцессе Диане. Она познакомилась с будущим монархом еще в 1970 году на одном из светских мероприятий, где Чарльз был завсегдатаем. Но королевская семья не рассматривала Камиллу в качестве супруги для их сына. В итоге Чарльза отправили служить на флот, а Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза.

Позже, 29 июля 1981 года, Чарльз женился на Диане Спенсер. За этой свадьбой наблюдал весь мир. Однако счастливым брак назвать было нельзя. Диана неоднократно рассказывала, как наблюдала за романом мужа и любовницы, разворачивающимся прямо на ее глазах. В 1993 году в прессе опубликовали расшифровки интимных телефонных разговоров Чарльза и Камиллы. В частности, в них будущий монарх признался, что хочет «жить внутри» штанов Камиллы, и пошутил, что он может превратиться в ее тампон. Разразился ужасный скандал, однако любовники не прекратили отношения.

В 1997 году Диана, у которой, кстати, тоже были любовники во время брака, погибла в автокатастрофе. Спустя 8 лет Чарльз и Камилла поженились.

Мэрилин Монро и Джон Кеннеди

Еще один известный на весь мир роман — история актрисы Мэрилин Монро и президента США Джона Кеннеди. Они познакомились в 1961 году. По слухам, их отношения длились около шести лет. Актрису и президента, женатого на любимице миллионов людей по всему миру Жаклин Кеннеди, стали часто видеть вместе. Они посещали многие мероприятия, но вели себя сдержанно.

Самым ярким событием, косвенно подтверждающим отношения Монро и Кеннеди, стало выступление актрисы на юбилее президента. Там кинодива исполнила знаменитые строчки «Happy birthday, mr. president!».

По слухам, Мэрилин действительно верила, что они когда-нибудь поженятся. Она хотела увести Джона из семьи. Но уже тогда интимная связь Монро и Кеннеди сходила на нет. Позже они расстались, актриса впала в депрессию, которую пыталась заглушить алкоголем и запрещенными веществами. Пресса писала о романе Мэрилин с братом президента, Робертом Кеннеди, который якобы зародился в это время. Но 5 августа 1962 года Мэрилин нашли мертвой в гостиничном номере.

Global Look Press / Роберт Кеннеди, Мэрилин Монро и Джон Кеннеди (справа)

Николя Саркози и Карла Бруни

Французский президент Николя Саркози в 2007 году встретил французскую певицу Карлу Бруни на званом ужине и влюбился в нее с первого взгляда. По словам очевидцев, он не отходил от женщины ни на минуту, а уехали они вместе, несмотря на то что Саркози был женат на Сесилии Мартен.

Через месяц в СМИ просочились фотографии пары во время посещения парижского Диснейленда. Рождество влюбленные уехали отмечать в Египет.

Global Look Press / Николя Саркози и Карла Бруни

17 октября 2007 года во французской прессе появились слухи о том, что Сесилия и Николя подали в суд документы о разводе. В январе 2008 года, после того как бракоразводный процесс завершился, президент Франции объявил на пресс-конференции о своих отношениях с Карлой Бруни. Тогда он произнес знаменитую фразу: «У нас с Карлой все серьезно».

2 февраля 2008 года Саркози вступил в третий брак, женившись на Бруни. Он стал первым главой Французской Республики, который женился, находясь в должности президента. Спустя три года Карла Бруни родила Саркози дочь Джулию.

Франсуа Олланд и Жюли Гайе

Еще один президент Франции Франсуа Олланд был также уличен в адюльтере. Его первая жена Сеголен Руаяль, баллотировавшаяся в 2007 году в президенты, бросила неверного супруга. Изменял он и второй — гражданской — жене Валери Триервейлер — с актрисой Жюли Гайе. Их роман начался в 2011 году. Гайе познакомилась с будущим президентом в ресторане около Дома французского радио в Париже и была очарована этим, по ее словам, «скромным мужчиной».

В 2014 году репортер издания Closer обнаружил мотороллер Франсуа Олланда у дома Гайе. После этого в прессе появился скандальный материал об их тайной любовной связи. Тем не менее Олланд и Гайе продолжали скрывать свой роман. Но в 2015 году влюбленные все же вышли вместе в свет, подтвердив тем самым наличие отношений.

Global Look Press / Франсуа Олланд и Жюли Гайе

Многие издания писали, что у Олланда и Гайе не всегда все складывалось идиллически: они не встречались некоторое время, когда у Франсуа Олланда улучшились отношения с Валери Триервейлер.

Тем не менее отношения экс-президента с любовницей оказались прочнее. В 2022 году пара узаконила свои отношения. Олланд и Гайе тайно расписались в городе Тюль на юго-западе Франции, мэром которого Франсуа был с 2001 по 2008 год.

Франсуа Миттеран и Анн Пенжо

На две семьи жил и еще один французский президент — Франсуа Миттеран. В 1962 году его пригласили на обед в семью Пенжо. У политика была безупречная репутация хорошего мужа и отца двух сыновей-подростков. 19-летнюю Анн Пенжо с 46-летним политиком познакомил ее отец. Он же попросил Франсуа позаботиться о девушке в Париже — Анн собиралась переезжать туда, чтобы изучать искусствоведение.

В Париже и начался роман Анн и Франсуа, продлившийся 32 года. Глава Франции фактически жил на две семьи. В 1974 году любовница родила ему дочь Мазарин. После этого Пенжо вместе с ребенком переехала в одну из квартир, принадлежавших Миттерану.

Французский президент умер в 1996 году, его законная супруга Даниэль Миттеран запретила Анн появляться на похоронах, однако та все же пришла попрощаться с Франсуа.