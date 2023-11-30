За что звезду «Спартака» показательно отправили в тюрьму

Суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, напавшими на человека в кофейне, многие называли показательным. Звёзд российского футбола наказали по всей строгости, чтобы другим было неповадно. Случались подобные инциденты и в Советском Союзе. Крутой нападающий «Спартака» угодил в тюрьму на четыре года из-за ДТП, повлекшего смерть человека.

© Личный архив Юрия Севидова

Печальная история из 1960-х.

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Больше, чем просто блат

Юрий Севидов просто обязан был стать футболистом. Его отец Александр сам играл, а затем стал тренером. Именно у него в кишинёвской «Молодове» начал свою футбольную карьеру будущий нападающий «Спартака”. Завистники утверждали, что в команду Юрий попал благодаря покровительству отца, однако это были голословные обвинения. Севидов-младший из матча в матч убеждал, что впереди у него большое будущее. И в скором времени зарекомендовал себя так, что оказался в основной команде «Спартака».

Уже тогда Юрия сравнивали с великим Эдуардом Стрельцовым, который на тот момент отбывал срок за изнасилование. Эксперты отмечали, что торпедовец был побыстрее, зато у спартаковца было получше с техникой. За пять сезонов в составе «Спартака» Севидов успел выиграть всё, что было возможно, на внутреннем уровне и за 146 матчей отметился 71 голом. Также в 1964 году форвард провёл три матча за олимпийскую сборную СССР, забив один мяч.

Личный архив Юрия Севидова

Казалось, впереди прекрасная карьера, нужно только продолжать упорно тренироваться. Однако роковой инцидент на Котельнической набережной в Москве в одночасье превратил талантливого футболиста в… заключённого! Севидов повторил путь Стрельцова.

Человек на капоте

В 1965-м Севидов не мог похвастаться выдающейся результативностью на футбольном поле. Зато в личной жизни Юрию удалось совершить практически невозможное. Благодаря тестю, который был известным дипломатом, спартаковец сумел купить автомобиль «Форд», чем в те времена могли похвастаться лишь единицы. Увы, именно американская машина подвела нападающего под статью.

Однажды вечером он с женой сидел в компании друзей, где немного выпил. Вернувшись домой после вечеринки, супруги поругались. Севидов в гневе ушёл из дома и решил вернуться к товарищам, которые отдыхали в одной из квартир в высотке на Котельнической набережной. Футболист сел в машину, будучи под градусом и на взводе, и отправился к месту назначения. Когда он был уже почти у цели, произошло непоправимое.

«Ехал медленно, вдруг вижу человека на капоте, вылетаю на середину встречной полосы. В лоб машины летят. Он медленно так с капота падает. Беру резко вправо, чтоб ни с кем не столкнуться. Иначе совсем страшное дело будет. Вечер уже, темновато. Развернуться негде — еду дальше. Проехал метров двести, крутанулся в первом же переулке и назад. Прошло минуты полторы. А мне потом на суде «пихали»: «Убежать хотел...», — рассказывал Севидов «Спорт-экспрессу».

Личный архив Юрия Севидова

Сурового наказания Юрию было не избежать. Человек, которого он сбил, оказался известным академиком. Однако это было ещё полбеды. Когда пострадавшего доставили в больницу, дежурного хирурга не было на месте. Вместо него оперировать взялся практикант, который сделал 62-летнему мужчине полный наркоз. Сердце пожилого человека не выдержало, и он скончался прямо на столе. Однако обвинили в этой смерти не врача, а Севидова.

На следующий день Севидова арестовали прямо на тренировке. Против него говорили употребление алкоголя и предполагаемый побег с места происшествия. Учитывая также известность погибшего, спартаковцу с самого начала решили дать по-максимуму.

«Судили три дня. На второй раздался звонок из ЦК, высокопоставленная женщина сказала: «Что вы там возитесь?! Дать ему высшую меру, и всё!» — «Не можем. У него десятка — «потолок» в статье» — «Ну и давайте десять...»”, — делился Севидов со «Спорт-экспрессом”.

Так и поступили: выписали «десятку». Сидел в лагере в Кировской области, но весь срок отбывать не пришлось. Через четыре года Юрий вышел по амнистии. «Спартак» возвращать нападающего не хотел. Пришлось играть у отца в «Кайрате», где бывший зэк смотрелся очень даже неплохо и помог команде выйти в Высшую лигу. Затем были «Карпаты», «Шахтер» и рязанский «Спартак», но там Севидов уже не показывал той игры, за которую его любили болельщики. Вскоре он завершил карьеру.

Личный архив Юрия Севидова