Заграница не помогла: экс-футболисту пришлось ответить за гибель 60 человек

Одна из самых известных трагедий современной России — пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. В результате возгорания погибли 60 человек, из которых 37 были детьми, ещё 79 так или иначе пострадали. Одним из фигурантов дела, возбуждённого после произошедшего, стал футболист Вячеслав Вишневский, являвшийся одним из совладельцев ТЦ.

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Бывший спортсмен хотел скрыться от правосудия в Европе, но Интерпол разыскал беглеца.

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Из Первой лиги — в директорское кресло

Футбольную жизнь Вячеслава Вишневского нельзя назвать очень уж яркой. Уроженец Томска на уровне премьер-лиги провёл всего пять матчей за ярославский «Шинник», а остальное время мотался по клубам первого дивизиона вроде «Томи», «Балтики», «Волгаря»... А на закате карьеры игрок и вовсе выступал за любителей. Закончив с футболом, Вишневский занялся предпринимательством и менеджментом. Возглавлял кондитерскую фабрику «Красная звезда» в родном Томске, затем перебрался в Кемерово, где стал гендиректором компании «Кемеровский кондитерский комбинат».

ФК «Томь»

В 2013 году здание комбината отошло новому предприятию — торговому центру «Зимняя вишня», одним из совладельцев которого и стал Вишневский. В 2018-м ТЦ сгорел дотла, из-за чего погибли десятки человек. В ходе следствия выяснилось: работы по перестройке комбината под торгово-развлекательный комплекс велись с многочисленными нарушениями пожарной безопасности. Например, в здании не были установлены автоматические системы пожаротушения. Вишневский же лично давал взятки различным чиновникам, чтобы они закрывали глаза на эти нарушения. Одна из взяток составила аж 7 млн рублей!

Эти деньги достались главе регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой. Она же впоследствии получит самый большой срок из всех обвиняемых - 18 лет.

Пожар стал настолько резонансным событием, что никакой пощады фигурантам дела ждать не приходилось. Дело должно было стать показательным. О произошедшем писали не только российские, но и зарубежные СМИ. Не удержал своего поста даже многолетний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, которому пришлось подать в отставку.

Пока полиция арестовывала других «сообщников», Вишневский отсиживался в Европе, куда уехал ещё в 2016 году. После пожара Интерпол официально занялся поисками беглеца. В 2021 году все причастные к трагедии были признаны виновными и получили различные тюремные сроки. Обвиняемых также признали ОПГ, которая с целью приобретения денежной выгоды создавала видимость пожарной безопасности.

Признал вину

Не удалось избежать наказания и Вишневскому, который с 2016 года жил в Испании, а затем перебрался в Польшу. Именно там в 2019 году его обнаружили сотрудники Интерпола. Спустя год Вячеслава экстрадировали в Россию, где он предстал перед судом. В ходе заседания бывший футболист признал свою вину и покаялся перед родственниками погибших.

«Данный процесс выявил нарушения закона Российской Федерации с моей стороны как бывшего руководителя юридического лица «Кемеровский кондитерский комбинат», о чём искренне сожалею и раскаиваюсь, как и прошу извинения и прощения у общества за себя и за своих подчинённых», — сказал Вишневский в зале суда.

При этом Вячеслав подчеркнул: на момент пожара он уже не был директором «Зимней вишни», а выступал просто в качестве менеджера по найму. Он также заявил, что незнаком с другими членами правления ТЦ, так как всю его команду уволили после его ухода в 2016 году. По словам экс-футболиста, с момента ввода здания в эксплуатацию в нём многое изменилось — в частности, планировка некоторых помещений.

РИА Новости