В чем секрет успеха Дейла Карнеги

Если бы Дейл Карнеги жил сейчас, он наверняка был бы одним из самых преуспевающих представителей новомодной профессии – коучем, или тренером по личностному росту. В своё время его книги произвели фурор в США, а в 90 е годы их сметали с прилавков в России. «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить» – эти вопросы актуальны до сих пор. Вот только знал ли ответы на них человек, под конец жизни оказавшийся в полном одиночестве?

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Бедный мальчик

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Безусловно, о личностном росте Дейл Карнеги мог рассказать многое – ведь сам он пробивался с самых низов. Карнеги появился на свет 135 лет назад, 24 ноября, в штате Миссури в семье обедневших фермеров. Родители Дейла вкалывали по 16 часов в сутки, но семья не вылезала из бедности – из-за паводков частенько пропадал урожай, а животных на ферме губила холера. Жили порой впроголодь, и Дейл очень боялся, что когда-нибудь им совсем нечего будет есть.

Родители собрали все свои сбережения, чтобы сын мог получить образование в педагогическом колледже по соседству. Общежитий тогда не было, а сумма за комнату была для семьи неподъёмной. В итоге Дейл жил на ферме с родителями, вставал в 3 утра, убирал в хлеву, а потом скакал на лошади почти 10 километров на занятия.

На учёбу он приходил в обносках старшего брата, в то время как однокурсники щеголяли в модных пиджаках и брюках. Не удивительно, что товарищи по колледжу запомнили Карнеги как некрасивого, неуклюжего, неуверенного в себе молодого человека. Но была одна сфера студенческой жизни, в которой ему не существовало равных, – это ораторское мастерство.

Карнеги рассказывал, что тренировал свою речь не только на учёбе, но и на ферме – разговаривал с телёнком, лошадью, овцами. Он добился, чтобы его приняли в дискуссионный клуб колледжа и там, наконец, раскрыл свои таланты. Он легко выигрывал любые дебаты, и уже на втором курсе стал вице-президентом колледжа, что было просто невиданным достижением. Дейл был настолько хорош, что некоторые товарищи попросили его стать их репетитором.

А Карнеги уже не сомневался: после учёбы он хочет преподавать ораторское мастерство. Но путь к мечте оказался долог и тернист.

Формула успеха

Для начала Карнеги решил обучать правильной и убедительной речи фермеров – ведь им надо продавать урожай, и красноречие тут первый помощник. Вот только сами фермеры, похоже, так не считали. На объявление, в котором Карнеги приглашал на свои уроки, никто не откликнулся.

Тогда он собрал последние деньги и отправился попытать счастья в другой штат – Небраска. Снял небольшую комнату и устроился агентом по продаже бекона, сала и мыла.

«Я ненавидел свою работу, ненавидел жизнь в дешёвой меблированной комнате, полной тараканов. Я был очень несчастен», – признавался будущий гуру психологии.

И всё-таки именно благодаря этому опыту он сделал несколько выводов, которые позже легли в основу его теории: больше улыбаться, больше слушать других, меньше спорить, хвалить сделанный людьми выбор. В те годы Карнеги начал писать свою первую книгу и, как говорят, даже предлагал её вместе с другими товарами, но купил её только один человек.

Зато на продаже бекона Карнеги удалось сделать кое-какие сбережения. И, собрав их, в 23 года он уехал в Нью-Йорк и поступил на актёрские курсы. Несколько месяцев Дейл даже ездил по Америке с труппой странствующих актёров. Параллельно их читал книги по психологии и биографии великих людей, ища в них рецепты успеха.

Набравшись опыта и накопив ещё денег, Карнеги сделал самый решительный шаг к своей мечте – открыл собственную школу ораторского мастерства. Читал лекции в Нью-Йорке, колесил по стране, рассказывая людям, как эффективно общаться. Его гонорары росли, а залы, где он выступал, становились всё вместительнее.

В чём секрет этого феноменального успеха? Во-первых, это были годы Великой депрессии, и Карнеги стал именно тем человеком, кто подарил людям надежду на лучшее будущее. Основоположник позитивного мышления, он вселял в людей веру, что если не терять присутствия духа и продолжать работать, идти к своей цели, то всё получится.

Не случайно и в России пик популярности Карнеги пришёлся на лихие 90 е, когда людям необходимо было вернуть чувство уверенности на обломках рухнувшего привычного мира.

Пять известных цитат Дейла Карнеги:

Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится.

Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад.

Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле – и одно из самых эффективных.

Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки! Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас.

Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь.

Собственно, умение вселять уверенность – вторая составляющая успеха Карнеги. Его лекции больше напоминали то, что сейчас называется тренингами и сеансами коллективной психотерапии. Это была возможность для каждого выговориться и быть услышанным. И Дейл как никто знал, что больше всего люди любят говорить о себе.

Наконец, он сам был лучшей иллюстрацией того, что его теории работают: из бедного закомплексованного сына фермера Дейл превратился в успешного состоятельного человека с фантастическими доходами в сотни тысяч долларов. Карнеги учил всех и всему: фермеров – выращивать урожай, бизнесменов – зарабатывать много денег, мужчин и женщин – создавать крепкие отношения.

И мало кто знал, что в реальности происходило в его жизни…

Дневник его жены

В том, как добиться успеха с нуля, Карнеги был лучшим примером. Но многочисленные изобретённые им рецепты общения не помогли ему наладить личную жизнь. Его первый брак был скоротечным и закончился разводом.

Жена Карнеги – Лолита Бокер – утверждала, что происходит из старинного графского рода, и простоватые манеры мужа выводили её из себя. Она всё время пыталась перевоспитать Дейла, закатывала скандалы. А он тем временем строчил главу «Семь правил для счастливого брака». Неизвестно, насколько он сам пытался претворить их в жизнь, но в конце концов они с женой развелись. Делать это пришлось тайно, чтобы не обвалить тиражи книг Карнеги.

Со второй женой ему повезло больше. 32-летняя Дороти Прайс Вандерпул была слушательницей курсов Карнеги, а вскоре стала его любовницей, лучшим другом, секретаршей и директором. Разница в возрасте в 30 лет их обоих не смущала. Вдвоём они начали строить преуспевающую империю Карнеги.

Филиал института имени известного оратора открылся почти в каждом американском штате. Там выступали нанятые Карнеги лекторы. А сам он вёл тот образ жизни, о котором мечтал: Дейл много читал, дышал свежим воздухом, высаживал цветы, играл с дочерью Донной.

Всеми его делами при этом заправляла жена. Кто-то считает, что Карнеги это абсолютно устраивало. Кто-то уверен, что Дороти манипулировала им и переписала большую часть его доходов на себя. А ещё она издала книгу «Как помочь мужу достичь успеха в общественной и деловой жизни».

Возможно, поэтому Дейл и не развёлся второй раз – Дороти оказалась для него идеальным менеджером. Но жили они отдельно.

Впрочем, есть версия, что разъехались они по другим причинам. В середине 50 х Карнеги поставили диагноз «болезнь Ходжкина» (злокачественное заболевание лимфы). Сам он всегда говорил, что здоровье подрывают стрессы и отсутствие позитивного мышления. Он старался избегать первого и в избытке обладал вторым. И потому принять свой диагноз Карнеги было сложно.

Он действительно замкнулся в себе – но, возможно, лишь потому, что не хотел, чтобы близкие запомнили его в таком состоянии. 1 сентября 1955 года его не стало. По одной из версий, Карнеги умер от болезни. По другой, «продавец счастья» сам свёл счёты с жизнью.