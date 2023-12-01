В чем секрет успеха Дейла Карнеги
Если бы Дейл Карнеги жил сейчас, он наверняка был бы одним из самых преуспевающих представителей новомодной профессии – коучем, или тренером по личностному росту. В своё время его книги произвели фурор в США, а в 90 е годы их сметали с прилавков в России. «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить» – эти вопросы актуальны до сих пор. Вот только знал ли ответы на них человек, под конец жизни оказавшийся в полном одиночестве?
Бедный мальчик
Безусловно, о личностном росте Дейл Карнеги мог рассказать многое – ведь сам он пробивался с самых низов. Карнеги появился на свет 135 лет назад, 24 ноября, в штате Миссури в семье обедневших фермеров. Родители Дейла вкалывали по 16 часов в сутки, но семья не вылезала из бедности – из-за паводков частенько пропадал урожай, а животных на ферме губила холера. Жили порой впроголодь, и Дейл очень боялся, что когда-нибудь им совсем нечего будет есть.
Родители собрали все свои сбережения, чтобы сын мог получить образование в педагогическом колледже по соседству. Общежитий тогда не было, а сумма за комнату была для семьи неподъёмной. В итоге Дейл жил на ферме с родителями, вставал в 3 утра, убирал в хлеву, а потом скакал на лошади почти 10 километров на занятия.
На учёбу он приходил в обносках старшего брата, в то время как однокурсники щеголяли в модных пиджаках и брюках. Не удивительно, что товарищи по колледжу запомнили Карнеги как некрасивого, неуклюжего, неуверенного в себе молодого человека. Но была одна сфера студенческой жизни, в которой ему не существовало равных, – это ораторское мастерство.
Карнеги рассказывал, что тренировал свою речь не только на учёбе, но и на ферме – разговаривал с телёнком, лошадью, овцами. Он добился, чтобы его приняли в дискуссионный клуб колледжа и там, наконец, раскрыл свои таланты. Он легко выигрывал любые дебаты, и уже на втором курсе стал вице-президентом колледжа, что было просто невиданным достижением. Дейл был настолько хорош, что некоторые товарищи попросили его стать их репетитором.
А Карнеги уже не сомневался: после учёбы он хочет преподавать ораторское мастерство. Но путь к мечте оказался долог и тернист.
Формула успеха
Для начала Карнеги решил обучать правильной и убедительной речи фермеров – ведь им надо продавать урожай, и красноречие тут первый помощник. Вот только сами фермеры, похоже, так не считали. На объявление, в котором Карнеги приглашал на свои уроки, никто не откликнулся.
Тогда он собрал последние деньги и отправился попытать счастья в другой штат – Небраска. Снял небольшую комнату и устроился агентом по продаже бекона, сала и мыла.
«Я ненавидел свою работу, ненавидел жизнь в дешёвой меблированной комнате, полной тараканов. Я был очень несчастен», – признавался будущий гуру психологии.
И всё-таки именно благодаря этому опыту он сделал несколько выводов, которые позже легли в основу его теории: больше улыбаться, больше слушать других, меньше спорить, хвалить сделанный людьми выбор. В те годы Карнеги начал писать свою первую книгу и, как говорят, даже предлагал её вместе с другими товарами, но купил её только один человек.
Зато на продаже бекона Карнеги удалось сделать кое-какие сбережения. И, собрав их, в 23 года он уехал в Нью-Йорк и поступил на актёрские курсы. Несколько месяцев Дейл даже ездил по Америке с труппой странствующих актёров. Параллельно их читал книги по психологии и биографии великих людей, ища в них рецепты успеха.
Набравшись опыта и накопив ещё денег, Карнеги сделал самый решительный шаг к своей мечте – открыл собственную школу ораторского мастерства. Читал лекции в Нью-Йорке, колесил по стране, рассказывая людям, как эффективно общаться. Его гонорары росли, а залы, где он выступал, становились всё вместительнее.
В чём секрет этого феноменального успеха? Во-первых, это были годы Великой депрессии, и Карнеги стал именно тем человеком, кто подарил людям надежду на лучшее будущее. Основоположник позитивного мышления, он вселял в людей веру, что если не терять присутствия духа и продолжать работать, идти к своей цели, то всё получится.
Не случайно и в России пик популярности Карнеги пришёлся на лихие 90 е, когда людям необходимо было вернуть чувство уверенности на обломках рухнувшего привычного мира.
Пять известных цитат Дейла Карнеги:
- Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится.
- Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад.
- Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле – и одно из самых эффективных.
- Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки! Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас.
- Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь.
Собственно, умение вселять уверенность – вторая составляющая успеха Карнеги. Его лекции больше напоминали то, что сейчас называется тренингами и сеансами коллективной психотерапии. Это была возможность для каждого выговориться и быть услышанным. И Дейл как никто знал, что больше всего люди любят говорить о себе.
Наконец, он сам был лучшей иллюстрацией того, что его теории работают: из бедного закомплексованного сына фермера Дейл превратился в успешного состоятельного человека с фантастическими доходами в сотни тысяч долларов. Карнеги учил всех и всему: фермеров – выращивать урожай, бизнесменов – зарабатывать много денег, мужчин и женщин – создавать крепкие отношения.
И мало кто знал, что в реальности происходило в его жизни…
Дневник его жены
В том, как добиться успеха с нуля, Карнеги был лучшим примером. Но многочисленные изобретённые им рецепты общения не помогли ему наладить личную жизнь. Его первый брак был скоротечным и закончился разводом.
Жена Карнеги – Лолита Бокер – утверждала, что происходит из старинного графского рода, и простоватые манеры мужа выводили её из себя. Она всё время пыталась перевоспитать Дейла, закатывала скандалы. А он тем временем строчил главу «Семь правил для счастливого брака». Неизвестно, насколько он сам пытался претворить их в жизнь, но в конце концов они с женой развелись. Делать это пришлось тайно, чтобы не обвалить тиражи книг Карнеги.
Со второй женой ему повезло больше. 32-летняя Дороти Прайс Вандерпул была слушательницей курсов Карнеги, а вскоре стала его любовницей, лучшим другом, секретаршей и директором. Разница в возрасте в 30 лет их обоих не смущала. Вдвоём они начали строить преуспевающую империю Карнеги.
Филиал института имени известного оратора открылся почти в каждом американском штате. Там выступали нанятые Карнеги лекторы. А сам он вёл тот образ жизни, о котором мечтал: Дейл много читал, дышал свежим воздухом, высаживал цветы, играл с дочерью Донной.
Всеми его делами при этом заправляла жена. Кто-то считает, что Карнеги это абсолютно устраивало. Кто-то уверен, что Дороти манипулировала им и переписала большую часть его доходов на себя. А ещё она издала книгу «Как помочь мужу достичь успеха в общественной и деловой жизни».
Возможно, поэтому Дейл и не развёлся второй раз – Дороти оказалась для него идеальным менеджером. Но жили они отдельно.
Впрочем, есть версия, что разъехались они по другим причинам. В середине 50 х Карнеги поставили диагноз «болезнь Ходжкина» (злокачественное заболевание лимфы). Сам он всегда говорил, что здоровье подрывают стрессы и отсутствие позитивного мышления. Он старался избегать первого и в избытке обладал вторым. И потому принять свой диагноз Карнеги было сложно.
Он действительно замкнулся в себе – но, возможно, лишь потому, что не хотел, чтобы близкие запомнили его в таком состоянии. 1 сентября 1955 года его не стало. По одной из версий, Карнеги умер от болезни. По другой, «продавец счастья» сам свёл счёты с жизнью.
Но его советы, как достичь в ней успеха, востребованы до сих пор.