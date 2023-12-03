Как монахиня ушла из монастыря из-за любви к священнику и стала звездой фильмов для взрослых

В 2019 году колумбийка Юди Пинеда США под названием BangBros. Однако это был не первый раз, когда Пинеда примерила на себя апостольник — девушка на протяжении восьми лет жила в монастыре. Пинеда исправно служила Богу, пока не влюбилась в священника. В 18 лет она оставила религию, снова круто изменила свою жизнь и занялась съемками в фильмах для взрослых. Зачем монахиня стала порноактрисой, как она попала в «университет для подготовки вебкам-моделей» и почему продолжает ходить в церковь — в материале «Ленты.ру».

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«Достойная и творческая работа»

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По словам исполнительного продюсера порностудии BangBros Каллена Макрея, компания очень гордилась тем, что бывшая монахиня начала карьеру в порно именно в их компании. «Ее красота, сексуальность и желание поделиться этим со своими поклонниками — это то, что делает ее чрезвычайно особенной», — говорил Макрей о колумбийке.

В первом же фильме она показала не только страсть и сексуальность, но и свою веру. Вместе с ней мы снимали фильм, основанный на опыте жизни в монастыре. Мы не сомневаемся, что эти сцены сделают ее всемирно известной Каллен Макрей продюсер порностудии BangBros

Саму Пинеду не смущает контраст между двумя вехами ее жизни, она активно привлекает к нему внимание. «Бывшая монахиня, колумбийская порноактриса», — так девушка описывает себя платформе для продажи откровенного контента OnlyFans. Там же, как утверждает Пинеда, она продает «самые чувственные, откровенные на 100 процентов фотографии и видео без цензуры». Помимо этого, Пинеда подрабатывает вебкам-моделью.

Я всегда выступаю в разных ролях, всегда меняю образы, одежду, освещение, макияж, аксессуары. Стараюсь отличаться от других девочек Юди Пинеда вебкам-модель и порноактриса

По словам модели, поначалу после ухода в порно она испытывала стыд и плохо себя чувствовала из-за того, чем она занимается. Однако со временем, как отметила Юди Пинеда, ее отношение к деятельности поменялось, и сейчас она продолжает совмещать веру и работу в порно. «Это достойная и творческая работа», — утверждает порноактриса.

Сначала я чувствовала себя плохо, но со временем все изменилось. Сейчас мне очень хорошо, когда я хожу в церковь. Я чувствую покой и умиротворение Юди Пинеда вебкам-модель и порноактриса

«Была католичкой до мозга костей»

Вспоминая детство, Пинеда рассказывала, что, когда ей было всего два года, мать увезла ее из деревни в город Ураба. Причиной стремительного переезда стало насилие в семье. В 10 лет девушка решила уйти в монастырь — на этот решение ее подвигли истории монахинь, которые пришли в ее школу и рассказали о жизни в общине. «Я всегда была католичкой, в Урабе я училась в школе, куда однажды пришли монахини», — вспоминала она.

Правда в том, что я всегда была католичкой до мозга костей, даже слишком. Фактически я начала служить Богу, когда еще училась в школе Юди Пинеда вебкам-модель и порноактриса

«Меня так вдохновило монашество, что я решила уйти в монастырь. Я очень хотела быть похожей на них, потому что они казались такими чистыми», — рассказывала Пинеда. В итоге, по словам девушки, она прожила в монастыре восемь лет. Порноактриса вспоминала, что чувствовала себя там безумно счастливой.

Путь Юди Пинеды в монашестве оборвался, когда она увидела священника, преподававшего в монастыре уроки катехизации. «Я встретила парня, который преподавал катехизацию детям, чтобы подготовить их к первому причастию, и я влюбилась в него. Поэтому тогда я решила, что быть монахиней — не мое призвание», — призналась порноактриса.

Я поговорила с другой монахиней и сказала ей, что я влюбилась, что это неправильно. После этого я покинула общину Юди Пинеда вебкам-модель и порноактриса

«Важно получить образование»

После ухода из монастыря Пинеда переехала в город Медельин. Девушка устроилась в международную корпорацию Nestle, где проработала три года. Позже один из друзей бывшей монахини предложил ей попробовать секс-работу. «Он сказал, что вебкам — это очень прибыльный бизнес, в котором я могу заработать много денег», — вспоминала Пинеда.

Бывшая монахиня последовала совету друга, но осталась недовольна работой. «Студия, в которой я начала работать вебкам-моделью, забирала себе все лавры и прибыль, а мне платила мизерные проценты», — жаловалась порноактриса. Вскоре она решила покинуть компанию.

Позже Пинеда познакомилась с мужчиной по имени Хуан Бустос, который оказался основателем первого в мире «университета для вебкам-моделей» и владельцем вебкам-студий. «Хуан Бустос помогает вебкам-моделям получить профессиональное образование, у него огромный опыт. Мне комфортно с ним работать, он очень сильно меня поддержал, когда я начинала», — расхваливала нового приятеля порноактриса.

Вебкам-университет Хуана Бустоса Самопровозглашенное неофициальное учебное заведение в колумбийском городе Медельин, которое обучает вебкам-моделей и предоставляет выпускницам сертификат об обучении по программе в объеме 100 часов. Организация позиционирует себя как «учебную программу, которая была создана с целью предоставления инструментов для личного и профессионального роста моделей вебкам».

Бустос же уверяет, что вебкам-моделям обязательно нужно получать профессиональное образование. «Мы даем моделям необходимые инструменты, чтобы они могли чувствовать себя профессионалами и с гордостью развивать свою карьеру, демонстрируя всему миру, что вебкам — достойная работа», — говорил основатель «университета».

«Бог всегда со мной»

Несмотря на крутой жизненный поворот и уход из монастыря в порно, Пинеда продолжает ходить в церковь. «Бог всегда со мной», — уверена порноактриса. По словам модели, она никогда не пропускает пятничные молитвы, субботние собрания или воскресные мессы. «Когда я иду в церковь, я всегда стараюсь выглядеть скромно и прилично», — подчеркивала она.

Когда я хожу в церковь, я прошу, чтобы Бог простил меня за то, что я каждый день занимаюсь мастурбацией и снимаюсь в порно Юди Пинеда вебкам-модель и порноактриса

Порноактриса одна воспитывает двоих детей, которым она рассказала о своей работе. По словам колумбийки, разговор с сыном дался ей куда тяжелее, чем с дочерью. Уйти из порно ее уговаривал и священник церкви, которую она посещает, однако девушка отказалась бросать карьеру порноактрисы.

«Я сказала, что не хочу менять свою жизнь, потому что нет ничего плохого в моей работе, и она мне нравится», — пересказала порномодель диалог со священником. «Судить меня будет только Бог — все люди равны перед Богом», — добавила она.

В соцсетях колумбийка призывает подписчиков жить по велению сердца и не зависеть от мнения других людей. «Быть счастливым — значит делать то, что говорит нам сердце, независимо от того, что скажут другие», — заверяла порноактриса.

При этом, как утверждает Пинеда, именно вера помогает ей оставаться счастливой. «Несколько лет назад я была неуверенной в себе, боязливой женщиной с заниженной самооценкой, зависела от мнения каждого, оставляя в стороне то, чего мне действительно хотелось», — признавалась она в TikTok.

«У меня нет волшебной формулы счастья, но я скажу одно: доверяйте себе и Богу. Когда вы поймете, что вы уникальны, что такой силы, как у вас, нет ни у одной женщины, ни у одного мужчины, вы поймете, насколько вы ценны как личность. И тогда вы покорите этот мир», — призывала Пинеда.