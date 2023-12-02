Коллекционер из Южной Кореи собирает редкие книги Ахматовой для частного музея

Южнокорейский профессор и поклонник Анны Ахматовой Хван Ун Хак собирает редкие издания сборников стихов поэтессы Серебряного века и другие предметы для своей коллекции, которую готов бесплатно демонстрировать русскоязычной молодежи в качестве частного музея. Как заявил сам коллекционер, его конечная цель — сделать так, чтобы об Ахматовой узнал каждый житель Южной Кореи.

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Хван Ун Хак преподавал физику в Корейском университете технологий и образования (Koreatech) в Чхонане, сейчас он вышел на пенсию и мечтает читать лекции о творчестве поэтессы, водить экскурсии в собственном музее. Профессор на встрече с корреспондентом ТАСС и сотрудниками российского посольства рассказал, что его увлечение творчеством Ахматовой началось несколько десятилетий назад со знакомства с русским эмигрантом в США. Тот однажды упомянул, что поэтесса занималась переводом корейской классической поэзии.

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"Анна Ахматова гениальна. Ее переводы превосходны", — прокомментировал Хван Ун Хак. По словам его бывшей коллеги Ольги Швецовой, профессор применил свои знания в физике при анализе стихотворного слога и ритма стихотворений Анны Ахматовой. В результате этих изысканий он пришел к выводу, что поэтесса смогла точно передать мелодичность и эмоции корейской поэзии в своих переводах.

Профессор также объяснил, что Ахматовой с иностранным языком помогал видный востоковед Александр Холодович, который создал систему записи корейских слов на русском языке.

Перспективы "отмены русской культуры"

"Ни он сам, ни его семья никак не были связаны с Россией. И [Хван Ун Хак] хочет русскоязычным на территории Кореи, особенно молодежи, которой становится все больше с каждым годом в школах и университетах, показывать эту коллекцию и проводить лекции. Он готов рассказать о своих исследованиях", — отметила профессор Koreatech Ольга Швецова, которая помогает коллекционеру и представилась куратором музея.

По ее словам, в Чхонане проживает большое число представителей русскоязычной диаспоры. Провести выездную лекцию с демонстрацией отдельных наиболее ценных предметов в школе при посольстве в Сеуле энтузиасты готовы уже весной.

Творчество русской поэтессы Хван Ун Хак популяризирует среди своих сограждан, рассказывая о своем хобби при каждом удобном случае. "Я надеюсь, что каждый кореец узнает об Анне Ахматовой. Уверен, что настанет день, когда все корейцы будут ее знать", — поделился хозяин частной коллекции.

В беседе он признался, что "Мужество" — его любимое стихотворение Ахматовой. Коллекционер напомнил, что оно было написано в эвакуации в Ташкенте во время Великой Отечественной войны. "Ахматова читала это стихотворение раненым солдатам. Она была патриотом, корейцы такие же", — подчеркнул профессор.

Отвечая на вопрос о возможности "отмены русской культуры", бывший университетский преподаватель отметил, что политику и искусство следует разграничивать. Он указал на общее историческое прошлое России и Украины, напомнив, что Ахматова родилась на территории современной Украины. В девичестве она носила фамилию Горенко.

Коллекция и Нобелевская премия

По словам профессора, в его коллекции есть семь сборников, изданных при жизни поэтессы. Один экземпляр, предназначенный для одного из друзей, был подписан ею собственноручно. "Если бы она прожила еще один год, она получила бы Нобелевскую премию", — выразил уверенность профессор, показывая книги. Поэтесса была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году, но умерла 5 марта 1966 года. Из-за этого ее кандидатуру на более поздних стадиях комитет уже не рассматривал - премию может получить только живой человек. Ее кандидатуру также обсуждали в 1965 году.

"Когда профессор уезжает, он хранит раритеты в банковской ячейке", — уверяет Швецова. Помимо редких изданий, Хван Ун Хак коллекционирует современные собрания, переводы на иностранные языки, фарфоровые статуэтки, марки с изображением поэтессы. Особой гордостью для них является грампластинка, на которой сама Ахматова читает свои стихи. Хван Ун Хак любит засыпать под аналогичную запись, которую нашел в интернете, хоть и не владеет русским языком, рассказала Швецова. Пополнение для коллекции поклонник Ахматовой в основном ищет в США в среде русской диаспоры, поскольку сам часто там бывает. В Россию он еще не приезжал.