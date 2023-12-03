Вуди Аллен был одним из главных режиссеров мира и почти все потерял

1 декабря исполнилось 88 лет культовому режиссеру современности Вуди Аллену. Впрочем, ожидать громогласных поздравлений в прессе и од таланту от коллег в соцсетях ему не приходится. Из-за скандального расставания с актрисой Миа Фэрроу и давних недоказанных обвинений в сексуальном насилии и педофилии, которые вновь всплыли во время движения #MeToo, полувековая карьера режиссера фактически закончилась. Как он пережил бойкот в Голливуде и не потерял своего фирменного чувства юмора? В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» вспоминает тернистый жизненный путь Аллена и разбирается в его непростых отношениях с женщинами и детьми.

© Лента.ру

«Он совершил надо мной насилие»

Видео дня

В середине января 2014 года Голливудская ассоциация иностранной прессы решила вручить прославленному режиссеру Вуди Аллену «Золотой глобус» за его впечатляющий вклад в развитие современного кинематографа. Для режиссера эта премия стала первой в наградном сезоне того года — и, как выяснилось позднее, последней в карьере.

Громкое чествование очередных достижений режиссера в прессе Дилан Фэрроу опубликовать в The New York Times открытое письмо. В нем 28-летняя женщина заявила, что в детстве подверглась домогательствам со стороны отчима.

Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет. Мы поедем в Париж, и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами

Дилан Фэрроу – приемная дочь Вуди Аллена

В тот раз Дилан впервые рассказала свою версию разгоревшегося в далеком 1992-м году скандала, который уже тогда чуть не стоил Вуди Аллену карьеры.

Роковая ошибка главного невротика Америки

В 1992-м году обвинения в адрес режиссера показались абсурдными, поскольку в Голливуде и за его пределами у него сложилась репутация любимца женщин и интеллектуала-невротика с отличным чувством юмора. Неудивительно, что при таком характере его карьера началась отнюдь не в кино. Довольно долгое время Вуди писал шутки для бульварных журналов и был довольно успешным стендапером.

Я боялся сцены, потому что долгие годы был кабинетным писателем. Я преодолел этот страх, и успех пришел сразу же. Мои агенты каждый вечер приходили в кабаре и выталкивали меня на сцену. Они говорили: «Если стал исполнителем, остальное приложится»

Вуди Аллен

На одном из выступлений его и заметили продюсеры, искавшие сценариста для новой комедии. Их предложение Аллен счел соблазнительным и довольно быстро сочинил сценарий для картины «Что нового, киска?». Большой популярностью у зрителей она не пользовалась, да и сам режиссер от нее не был в восторге, тем не менее именно она открыла ему двери в большое кино.

Дебютным проектом Аллена-режиссера стала комедия 1969 года «Хватай деньги и беги». В ней же он впервые засветился как актер. Аллен сыграл убежденного пессимиста, хлипкого невротика в очках и нелепом пиджаке — и ему это понравилось. Впоследствии он сам исполнил главные роли во многих своих лучших фильмах

Вслед за «Хватай и беги» Аллен поставил комедии «Бананы», «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Любовь и смерть», но прорывным для его карьеры стал фильм 1977 года «Энни Холл». Эта лента принесла ему признание профессионалов киноиндустрии и два «Оскара» — за режиссерскую и сценарную работу. Любовь же зрителей пришла к Аллену в 1980-х. Именно в этот период он снял свои самые известные картины: «Мужья и жены», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Пурпурная роза Каира», «Ханна и ее сестры», «Эпоха радио», «Преступления и проступки» и многие другие.

Со временем Аллен стал кумиром интеллектуалов и доказал всему миру, что секс-символ может и не быть красавцем с атлетичной фигурой. Он покорял женщин чувством юмора и в отличие от своего комического киногероя никогда не мог пожаловаться, что его личная жизнь скучна и ужасна. Официально он был женат трижды, а отдельную главу в его любовных похождениях занимает роковой роман с актрисой Миа Фэрроу.

В 13 своих фильмах снял Вуди Аллен Миа Фэрроу за годы совместной жизни

Они познакомились в 1980 году на вечеринке. К тому моменту уже слывший дамским угодником режиссер был покорен красотой и грациозностью Фэрроу, поэтому долго и церемонно ухаживал в надежде завоевать ее сердце. Миа ответила взаимностью, но замуж за Аллена не вышла — и даже не переехала к нему. Так они и жили: каждый в своей квартире по разные стороны Центрального парка в Нью-Йорке, созванивались по утрам, махали друг другу из окна полотенцами и целых 12 лет считались главной кинематографической парой Америки.

Отношения Аллена и Фэрроу казались безоблачными, тем неожиданнее было известие об их расставании. А уж причины их разрыва и вовсе потрясли общественность.

Фэрроу против Аллена

Отношения пары закончились сразу после того, как Миа нашла у Аллена полароидные снимки своей приемной дочери Сун-И Превен, на которых та была изображена в обнаженном виде. С точки зрения закона никаких нарушений не было: девушка была совершеннолетней, в кровном родстве с режиссером не состояла, а на Фэрроу он так и не женился. Тем не менее скандал вышел грандиозный. Пытаясь пресечь все разговоры об «инцестуальной связи», Сун-И говорила журналистам:

Я не отсталый несовершеннолетний цветочек, которого изнасиловал, соблазнил и избаловал какой-то злой отчим. Я изучаю психологию в колледже, и я влюбилась в мужчину, который оказался бывшим парнем Миа. Я допускаю, что это необычно, но не будем впадать в истерику

Сун-И Превен

Однако эти объяснения не удовлетворили Миа Фэрроу: она пошла войной на бывшего возлюбленного и обвинила его в растлении их общей приемной дочери, семилетней Дилан.

Согласно версии актрисы, когда она вернулась домой 4 августа 1992 года, Дилан рассказала ей, что приемный отец засовывал ей палец во влагалище. Девочка также спросила, делал ли с ее матерью что-либо подобное ее родной отец. Фэрроу по совету адвоката передала слова дочери педиатру, а тот уже обратился в полицию.

Спустя неделю после начала официального расследования Аллен подал на Фэрроу в суд: он хотел справедливого раздела имущества и требовал полной опеки над их общим сыном и двумя приемными детьми актрисы. В попытках погасить разгорающийся скандал, режиссер также впервые в жизни собрал пресс-конференцию, на которой попытался оправдаться за отношения с Сун-И:

Единственная моя вина заключается в том, что я влюбился во взрослую дочь мисс Фэрроу в конце наших отношений, и, как бы больно это ни было, ни я, ни, конечно же, дети не заслуживают такого возмездия

Вуди Аллен

Аллен утверждал, что история о сексуальном насилии — полнейшая чушь, которую Фэрроу внушила дочери, чтобы использовать ее как орудие мести. Также, по словам режиссера, адвокаты актрисы предлагали ему сделку: они не будут выдвигать обвинения, если тот заплатит отступные в размере семи миллионов долларов.

В ходе расследования провели медицинский осмотр и психологическую экспертизу Дилан, после которых педиатр и два социальных работника сделали вывод о несостоятельности показаний девочки. В итоге полиция не нашла достоверных доказательств для предъявления Аллену обвинений в растлении приемной дочери, но единоличная опека все же досталась Фэрроу. Последующие апелляции режиссера также были отклонены, поскольку судья не нашел убедительных подтверждений, что Миа специально настроила дочь против отца. Сам Аллен считает, что на решение судьи повлиял скандал из-за его отношений с Сун-И.

При этом на профессиональной репутации режиссера шумиха в прессе никак не отразилась: он продолжил снимать кино и уже в 1993 году был номинирован на «Оскар» за сценарий «Мужей и жен», а в 1995-м — за режиссуру «Пуль над Бродвеем». Однако, казалось бы, забытый скандал вспыхнул с новой силой спустя почти 25 лет — в куда более строгие 2010-е.

Кстати, не повлияли суды и полицейское расследование и на отношения Аллена с Сун-И. Сумев справиться с общественным порицанием, они в 1997 году тихо поженились в Венеции и уже 26 лет живут вместе.

Если бы кто-то сказал мне, что я счастливо женюсь на азиатской женщине, которая намного моложе меня, да еще и далекой от мира шоу-бизнеса, я бы сказал: «Шансы на это очень малы... Не думаю, что это возможно». Но это случилось

Вуди Аллен

Сразу после свадьбы супруги удочерили двух девочек — Беше и Мэнзи. И это, как отметил Аллен, стало еще одним доказательством его невиновности, ведь «никто не отдаст двух девочек тому, кого считают педофилом».

Гром среди ясного неба

После обвинений, которые Дилан выдвинула в СМИ в 2014 году, карьера Вуди вновь устояла. Женщина рассказала в прессе историю из 1992 года и добавила, что режиссер неоднократно вел себя по отношению к ней неподобающе и до этого. Шокированные описанными подробностями коллеги Аллена впервые начали открыто осуждать эту ситуацию.

«Случай Аллена — прекрасное доказательство того, что люди всегда разделяли Аллена на экране и Аллена в жизни. На протяжении многих лет он целовался на экране с 17-летними, но ни у кого это не вызывало вопросов», — написала актриса Лина Данэм в социальных сетях

Однако, несмотря на критику, студии и актеры продолжали работать с Алленом. Он же как ни в чем не бывало писал сценарии и снимал фильмы, пусть и в основном в Европе.

Все изменилось в 2017 году, когда Дилан вновь решила привлечь внимание к своей истории. В разгар охватившего Голливуд движения против домогательств и сексуального насилия #️MeToo она опубликовала еще одно открытое письмо, в котором обвинила кинозвезд первой величины в бездействии, поскольку они многие годы продолжают сотрудничать с Алленом. Женщина добавила, что безнаказанность приемного отца не дает ей нормально жить и работать. Закончив обличительную речь, она выразила надежду на то, что время справедливости наконец наступило и для нее.

Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой. Принципы движения нужно применять ко всем без исключения

Дилан Фэрроу

Публично поддержал Дилан и родной сын Аллена и Фэрроу Ронан, в семейном споре изначально занявший сторону матери и сводной сестры. Он написал, что и до обвинений в насилии его отец обращался к психотерапевту по поводу своего «неподобающего поведения с детьми». Однако приемный сын режиссера Мозэс открыто выступил в защиту отчима. Он заявил, что Аллен никогда не совращал его сестру, в то время как Миа Фэрроу неоднократно применяла к детям физическое и эмоциональное насилие и тренировала их перед выступлением в суде.

Усилия Дилан в этот раз увенчались успехом: на волне #️MeToo ее история произвела большое впечатление на голливудских актеров. Режиссер начал стремительно терять симпатии поклонников и коллег. От сотрудничества с ним стали публично отказываться Колин Ферт, Майкл Кейн, Грета Гервиг, Ребекка Холл, Эллен Пейдж, Джессика Честейн, Селена Гомес, Тимоти Шаламе и многие другие знаменитости.

«Карьера Вуди Аллена окончена. (...) Для многих мужчин, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, конец пришел быстро. В случае с Вуди этот процесс растянулся, поскольку общественность в течение нескольких десятилетий была в ступоре», — вынесли вердикт журналисты издания IndieWire в 2018 году

Дела Аллена действительно становились хуже день ото дня. Компания Amazon Studios, с которой у Аллена был заключен эксклюзивный договор на несколько проектов, сначала отложила выпуск уже готового фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» до 2019 года, а затем и вовсе расторгла с ним контракт. Режиссер подал в суд, чтобы добиться неустойки от Amazon в размере 68 миллионов долларов за нарушение договоренностей. Конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке, а возобновить сотрудничество — нет.

Из-за скандальных обвинений нового прокатчика для «Дождливого дня в Нью-Йорке» удалось найти с трудом, но и он предпочел снять фильм с проката в Америке, а премьера в Европе прошла максимально тихо.

Кроме того, в марте 2020 года крупное издательство Hachette Book Group спустя несколько дней после анонса отказалось публиковать мемуары Аллена. Все права на рукопись вернули режиссеру. В итоге книга, в постскриптуме которой Вуди назвал себя «ядовитым изгоем и угрозой обществу», вышла в другом издательстве.

***