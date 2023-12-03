Егор Гайдар: что плохого он сделал для жителей СССР

В 1992 году российское правительство во главе с Борисом Ельциным начало переход к рыночной экономике. В этом не было ничего неожиданного, так как стагнация и постоянно растущая инфляция не оставляли другого выбора. Главным реформатором того периода можно считать Егора Гайдара. Правда, его вклад в кардинальные преобразования неоднозначны.

Талантливый реформатор?

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Егор Гайдар заведовал экономическим блоком в ведущих изданиях КПСС – журнале «Коммунист» и газете «Правда». Ельцин увидел в нём сторонника радикальных и быстрых мер, к которым и сам относился. Поэтому планы по более медленному переходу на «капиталистические рельсы» Борис Николаевич и не рассматривал. К тому же Гайдар зарекомендовал себя как противник экономического учения Маркса и критик деятельности советских последователей.

Гайдар сделал ставку на свободное рыночное ценообразование, приватизацию госсектора, отмену государственной монополии на внешнюю торговлю и экономию на социальных расходах.

Ещё одним ключевым моментом стала объявленная 2 января 1992 года либерализация цен на товары. В результате всего лишь за один месяц средние розничные цены взлетели на 345%, а годовая инфляция составила 2500%.

В июне того же года началась государственная программа приватизации. Малые предприятия продавались в частные руки, а большие преобразовывались в акционерные общества открытого типа. Граждане же становились обладателями ваучеров, которые можно было купить за 25 рублей. Его номинальная стоимость составляла 10 тысяч рублей. На самом же деле, их рыночная цена не составляла практически ничего. Ваучеры скупали спекулянты, которые позже становились за счёт этого владельцами акций крупных предприятий.

Развалил и ограбил

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что обвинять Гайдара в развале экономики и грабеже населения не стоит. Экономику развалили ещё коммунисты, а от него требовалось её восстановить, что он и попытался сделать.

Если говорить конкретно, то Гайдара считают ответственным за падение реального производства (на 45% за десятилетие) и отсутствие так называемого среднего класса, который должен был сформироваться в ходе реформ (как главный «потребитель» рыночной экономики).

Историк Ю.П. Бокарёв объясняет провал гайдаровских реформ тем, что преобразования не учитывали реалий современного постиндустриального общества. За основу были взяты идеи либо американцев (например, Милтона Фридмана, чья монетаристская концепция к началу 1990-х годов превратилась уже в архаику), либо теоретиков, которые к практике так и не перешли.