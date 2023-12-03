Как миллиардер раздал все свое состояние и переехал жить в съемную квартиру

В мире вспоминают одного из самых необычных американских миллиардеров – Чарльза Фини, основателя сети магазинов Duty Free. Его называют самым большим альтруистом в истории. Все деньги, которые заработал миллиардер, Фини раздал на благотворительные цели. Он ушел из жизни в конце октября 2023 года. В 1956 году Фини основал небольшую фирму беспошлинной торговли Duty Free.

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Со временем компания превратилась во всемирную сеть магазинов, которая стабильно приносила огромный доход. Один из ее филиалов был открыт и в ростовском международном аэропорту Платов. Феноменальный успех предприятия озолотил владельца предприятия. Состояние удачливого бизнесмена превысило 8 млрд долларов.

Однако деньги не оказали никакого влияния на Фини. Миллиардера не привлекала роскошная жизнь, он продал все свои особняки в разных странах, лимузины, яхты и самолеты. Все заработанное им богатство, все 8 миллиардов долларов, он отдал на благотворительность.

Бескорыстный богач говорил, что ему нравится видеть, как его деньги приносят пользу людям и обществу.

«В последние годы у Фини не было собственной машины, он ездил на такси или метро, жил в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско вместе с женой и носил скромные часы за 15 долларов», – пишет «Финам».