Старейшие в мире тройняшки отметили 93-летие

В США свое 93-летие отметили три брата, появившиеся на свет 1 декабря 1930 года. Ларри Олден Браун, Лон Бернард Браун и Джин Кэрол Браун носят звание самых старых из ныне живущих тройняшек. Они признаются, что долгие годы их связывают близкие отношения.

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Братья родились во время Великой депрессии в Калвесте, штат Канзас. Самый старший из тройни – Ларри, за ним следуют Лон и Джин. До них в семье уже были четверо детей – три брата и одна сестра, но все они в настоящий момент уже умерли. Тройняшки с детства проводили много времени вместе, любили играть в баскетбол, боксировать, когда стали старше – начали охотиться.

У Ларри трое детей, восемь внуков и 12 правнуков. У Лона – четверо детей, шестеро внуков и трое правнуков. У Джина – двое детей, шестеро внуков и 10 правнуков. Первые двое живут в поселке для престарелых Фоксвуд-Спрингс в Рейморе, штат Миссури, а третий живет в Бартлсвилле, штат Оклахома. По словам Ларри, секрет их долголетия заключается в воздержании от курения, алкоголя и наркотиков, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Мы всегда были друг для друга не только братьями, но и друзьями, и мы всегда были защитниками друг друга. Мы заботились друг о друге», – сказал он.