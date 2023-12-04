Принцессы Кейт и Шарлотта: поворотный пункт в отношениях матери и дочери

Принцесса Шарлотта быстро становится самым популярным членом британской королевской семьи. Подарки от дедушки-короля в виде будущих титулов, забавное прозвище в школе и необычные предпочтения в еде делают 8-летнюю девочку постоянной героиней новостей.

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Прошедшим летом Шарлотта впервые появилась одна, без братьев Джорджа и Луи, на спортивном матче в Бирмингеме вместе с родителями. И специалисты по языку тел, которые очень любят давать комментарии британской прессе о возможных происходящих событиях в жизни членов королевской семьи, вынесли свой вердикт. По их мнению, дочь и мать, принцесса Шарлотта и принцесса Кэтрин, достигли в отношениях поворотного момента.

«Кейт прилагает усилия, чтобы вовлечь и проинформировать Шарлотту, - объяснила эксперт Джуди Джеймс в интервью газете Express. - Делает она это очень выразительной жестикуляцией, чтобы усилить её (Шарлотты) энтузиазм, предвкушение и волнение по поводу спорта, который они смотрят. Но судя по выражению лица и языку тела Шарлотты, Кейт вскоре может стать лишней в этой роли и просто сидеть на публике, потому что Шарлотта выглядит самой заинтересованной участницей королевских мероприятий».

По словам Джеймс, «в отношениях родителей и детей наступает момент, когда из воспитания вырастает чувство дружбы». Этот поворотный момент в отношениях Кейт и Шарлотты позитивен, утверждает эксперт. Он означает «растущее чувство удовольствия от общения с единомышленниками» между матерью и восьмилетним ребёнком.