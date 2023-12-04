«Больше нет никакой семьи». Что разрушило брак легендарной чемпионки

«Больше нет никакой семьи». Что разрушило брак легендарной Софьи Великой
Звёздные браки далеко не всегда бывают идеальными. Два года назад спортивный мир России потрясла новость о разводе двух олимпийских чемпионов — фехтовальщицы Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина. Оказалось, что отношения спортсменов в последние годы были хуже некуда, хотя по поведению супругов на публике ничего подобного подумать было невозможно.
Алексей заявил, что Софья откровенно зазвездилась.
Публичное знакомство
В 2012 году, когда Софья Великая и Алексей Мишин официально поженились, супруг уже был олимпийским чемпионом Афин. Софье же только предстояло завоевать свои самые главные медали, однако в мире фехтования о ней уже знали достаточно хорошо. Молодые люди познакомились несколькими годами ранее на телепрограмме «Жестокие игры». Однако, хотя знакомство и получилось публичным, после заключения брака Великая и Мишин пропали с радаров и почти не делились с поклонниками подробностями своих отношений.
Впрочем, заподозрить что-то неладное было сложно. Периодически Софья и Алексей всё же говорили друг о друге в медиа, и из их высказывания складывалось впечатление, что их всё устраивает. В 2013 году у пары родился сын Олег, в 2017-м — дочка Зоя. Супруги признавались: из-за разъездов они далеко не всегда проводят время по-семейному, но в целом подобный формат отношений их не напрягает. Во время соревнований Мишин, уже завершивший карьеру, поддерживал жену. Когда Великая не сумела завоевать золото Олимпиады в Токио в 2021 году, Алексей рассказывал, что Софья очень тяжело переживала этот удар. В его словах даже слышалось что-то вроде заботы…
«Надоело вилять»
Однако в том же году грянула шокирующая новость: Мишин и Великая расходятся. Причём объявил об этом именно борец. По его словам можно было заключить, что брак распался уже довольно давно, просто никто не хотел выносить это в публичное поле. Однако мужчина не мог больше лгать.
«Больше нет никакой семьи! Надоело вилять и что-то выдумывать. Пора внести ясность! Софья Великая мне не супруга. Я ждал, что признание последует с противоположной стороны, но Софья молчит. Даже не знаю почему. Я же устал делать вид, что всё у нас прекрасно. Устал говорить про прекрасную Софью Великую, с которой мы давно уже не семья», — заявил Мишин изданию «Столица С».
Алексей также рассказал о том, что послужило причиной расставания. По его словам, Софья в какой-то момент совершенно забросила детей, а также подхватила «звёздную болезнь». Кроме того, у Великой появились различные сомнительные друзья, которые настраивали её против мужа. Закончил свои откровения Мишин печальным выводом: фехтовальщица недостойна быть его женой.
Разумеется, СМИ тут же принялись дозваниваться Великой, чтобы получить её комментарий. Однако Софья разочаровала журналистов. Она заявила, что ей совершенно неинтересно говорить на тему развода, и попросила не спрашивать её об этом. Однако в медиа продолжали появляться различные скандальные подробности - например, что Великая не позволяет мужу общаться с детьми. Подтверждал это и сам Мишин.
«Софья всячески препятствует моему общению с детьми. Не понимаю, почему она так настроена… Ведь знает, что дети скучают по отцу. Сын звонит мне постоянно. Однако Софья непреклонна», — делился олимпийский чемпион.
Интересно, что в тот же год распалась другая звёздная пара российского спорта — Алёна Заварзина и Вик Уайлд. Сноубордисты не устраивали скандалов вокруг расставания и сохранили достаточно неплохие отношения друг с другом. Впрочем, похоже, и Мишин с Великой сумели как-то уладить свои проблемы. В конце концов, в последние годы никаких громких новостей об их личной жизни не было.