«Больше нет никакой семьи». Что разрушило брак легендарной чемпионки

Звёздные браки далеко не всегда бывают идеальными. Два года назад спортивный мир России потрясла новость о разводе двух олимпийских чемпионов — фехтовальщицы Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина. Оказалось, что отношения спортсменов в последние годы были хуже некуда, хотя по поведению супругов на публике ничего подобного подумать было невозможно.

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Алексей заявил, что Софья откровенно зазвездилась.

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Публичное знакомство

В 2012 году, когда Софья Великая и Алексей Мишин официально поженились, супруг уже был олимпийским чемпионом Афин. Софье же только предстояло завоевать свои самые главные медали, однако в мире фехтования о ней уже знали достаточно хорошо. Молодые люди познакомились несколькими годами ранее на телепрограмме «Жестокие игры». Однако, хотя знакомство и получилось публичным, после заключения брака Великая и Мишин пропали с радаров и почти не делились с поклонниками подробностями своих отношений.

соцсети Софьи Великой

Впрочем, заподозрить что-то неладное было сложно. Периодически Софья и Алексей всё же говорили друг о друге в медиа, и из их высказывания складывалось впечатление, что их всё устраивает. В 2013 году у пары родился сын Олег, в 2017-м — дочка Зоя. Супруги признавались: из-за разъездов они далеко не всегда проводят время по-семейному, но в целом подобный формат отношений их не напрягает. Во время соревнований Мишин, уже завершивший карьеру, поддерживал жену. Когда Великая не сумела завоевать золото Олимпиады в Токио в 2021 году, Алексей рассказывал, что Софья очень тяжело переживала этот удар. В его словах даже слышалось что-то вроде заботы…

«Надоело вилять»

Однако в том же году грянула шокирующая новость: Мишин и Великая расходятся. Причём объявил об этом именно борец. По его словам можно было заключить, что брак распался уже довольно давно, просто никто не хотел выносить это в публичное поле. Однако мужчина не мог больше лгать.

«Больше нет никакой семьи! Надоело вилять и что-то выдумывать. Пора внести ясность! Софья Великая мне не супруга. Я ждал, что признание последует с противоположной стороны, но Софья молчит. Даже не знаю почему. Я же устал делать вид, что всё у нас прекрасно. Устал говорить про прекрасную Софью Великую, с которой мы давно уже не семья», — заявил Мишин изданию «Столица С».

Алексей также рассказал о том, что послужило причиной расставания. По его словам, Софья в какой-то момент совершенно забросила детей, а также подхватила «звёздную болезнь». Кроме того, у Великой появились различные сомнительные друзья, которые настраивали её против мужа. Закончил свои откровения Мишин печальным выводом: фехтовальщица недостойна быть его женой.

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Разумеется, СМИ тут же принялись дозваниваться Великой, чтобы получить её комментарий. Однако Софья разочаровала журналистов. Она заявила, что ей совершенно неинтересно говорить на тему развода, и попросила не спрашивать её об этом. Однако в медиа продолжали появляться различные скандальные подробности - например, что Великая не позволяет мужу общаться с детьми. Подтверждал это и сам Мишин.

«Софья всячески препятствует моему общению с детьми. Не понимаю, почему она так настроена… Ведь знает, что дети скучают по отцу. Сын звонит мне постоянно. Однако Софья непреклонна», — делился олимпийский чемпион.