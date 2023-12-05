Борьба за британскую корону: беспощадный принц против «переходного» монарха

Может показаться, что наследник британского престола принц Уильям — едва ли не самый скучный член королевской семьи. Судя по новой книге журналиста Омида Скоби, это обманчивое впечатление. За кулисами Уильям — беспощадный тиран, который готов на все, чтобы поскорее занять трон. В отличие от своего отца, короля Карла III, он не желает ждать короны до старости и пользуется любым случаем, чтобы повысить свой статус.

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Принц Уильям считает Карла III некомпетентым «переходным» монархом

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Омид Скоби утверждает, что между королем и его наследником давно назревает конфликт. Уильям считает отца недостаточно компетентным для того, чтобы править страной, и не скрывает, что метит на его место.

Один из придворных рассказал Скоби, что приближенные Уильяма изо всех сил стремятся продемонстрировать готовность своего покровителя к правлению. Карл понимает это, но ничего не может поделать: Уильям слишком популярен.

Приближенный принца Уильяма:

[Уильям] уважает своего отца, но также видит его в качестве переходного монарха, который прокладывает путь его собственному правлению. У них совершенно разные взгляды и виды на будущее. Можно представить, что в грядущие годы это превратится в серьезную проблему

Еще один бывший придворный сообщил Скоби, что Уильям стремится дистанцироваться от Карла. «Его популярность высока, и он не хочет, чтобы ей вредила непопулярность отца», — заметил он.

Еще при жизни королевы Елизаветы II Уильям и его люди стали брать на себя задачи, которые было бы уместнее оставить старшим родственникам. В 2020 году он сыграл ключевую роль при решении судьбы принца Гарри и Меган Маркл, в 2021-м именно его сотрудники готовили заявление королевской семьи по поводу «тайных расистов», а в 2022-м Уильям организовал опалу принца Эндрю.

Принц Уильям и король Карл III

Принц Уильям борется с монархом за внимание прессы и без труда его побеждает

Многие жесты Уильяма понятны лишь инсайдерам, которые в курсе отношений членов королевской семьи. К этой категории относится, например, скучнейшее экологическое начинание Earthshot Prize, затеянное принцем. Оно прошло почти незамеченным везде, кроме Букингемского дворца.

Придворные сочли Earthshot Prize явным выпадом в адрес Карла — защита природы всегда была его коньком. «[Карл] надеялся, что Уильям привлечет к этому проекту отца или хотя бы отдаст должное его заслугам, — цитирует Скоби одного из приближенных короля. — Но все было обставлено так, будто тот не имеет к этому никакого отношения».

Это лишь один из множества эпизодов в мелочной борьбе за новостные поводы, которую ведут монарх и его наследник. Уильям сознательно дал интервью газете Sunday Times, чтобы отвлечь внимание прессы от первого парада в честь дня рождения короля, и ухитрился обернуть провальное турне по странам Карибского бассейна в свою пользу обещанием, что скоро все будет по-другому. Скоби пишет, что Карл был в ярости от такого нахальства.

Омид Скоби:

Как наследник престола, он прекрасно понимает, что некоторыми моментами можно воспользоваться, чтобы показать публике (и самому институту монархии), что он сам по себе и готов быть королем

Обид добавило и пятиминутное видео, которое Уильям опубликовал в соцсети в честь коронации Карла. Самому королю в нем отводилось лишь 14 секунд, а оставшееся время было посвящено принцу и его супруге. «На это решение обратили внимание не только некоторые старшие советники в Букингемском дворце, но и сам монарх», — пишет Скоби.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Приближенные утверждают, что принц Уильям беспощаден, когда хочет достичь своей цели

По мнению Скоби, роль Уильяма в скандалах из-за принца Эндрю и престарелой фрейлины королевы Сьюзан Хасси особенно хорошо иллюстрирует его подход к делу.

Эндрю попал в опалу из-за секс-скандала. Его подозревали в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и хотели вызвать в суд. Принц не хотел давать показания под присягой и заплатил предполагаемой жертве крупную сумму, чтобы она отказалась от своих претензий. После этого королева Елизавета II решила, что игнорировать происходящее больше нельзя, иначе пострадает репутация всей королевской семьи.

Карл не хотел лишать брата титулов, поэтому необходимые меры принял Уильям. «Нежелание Карла принимать в этом участие озадачивало Уильяма, который и без того не особенно верил в способности отца сделать правильный выбор», — пишет Скоби. Он ссылается на одного из приближенных Карла, который рассказал, что Уильям и его люди хватаются за любую возможность повысить свой статус в семье.

Приближенный Карла III:

Вопреки распространенному представлению, Карл прислушивается и к голове, и к сердцу. [Уильям] в этом отношении холоднее. Он просто хочет достигнуть цели и не видит никаких проблем, если для этого нужно брать пленных

То же самое произошло, когда 83-летнюю фрейлину Сьюзан Хасси уличили в расизме. Уильям нарушил субординацию и присоединился к обвинениям, не дожидаясь решения Букингемского дворца. И это несмотря на то, что принц знал Хасси всю жизнь — она была его крестной матерью.

Приближенные Уильяма рассказали Скоби, что за закрытыми дверями принц дает волю гневу. «Ему лучше не сообщать плохие новости. Он быстро устает и вешает вину на тебя», — утверждает один из придворных. «Уильям — это человек, который хочет достигнуть цели и сделать это быстро и эффективно, — говорит другой. — И в процессе определенно может быть жестким».

Роуз Хэнбери

Травлю принца Гарри организовали, чтобы отвлечь внимание от слухов о любовнице Уильяма

Скоби касается еще одной крайне неприятной для Уильяма темы — слухов о внебрачной связи принца с бывшей моделью Роуз Хэнбери. Они ходят с 2019 года и привлекают внимание необычной реакцией королевской семьи. Хотя обычно Букингемский дворец игнорирует подобные инсинуации, в данном случае были приложены существенные усилия, чтобы остановить их распространение.

Скоби пишет, что сначала о Роуз Хэнбери сплетничали в британских журналистских кругах. Публика узнала о предполагаемой любовнице принца в марте 2019 года из заметки в таблоиде The Sun. В ней утверждалось, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон поругалась с Роуз и больше не желает ее видеть. Заметка провисела на сайте всего несколько часов, после чего ее удалили.

Масла в огонь подлил знакомый королевы Камиллы — журналист и телеведущий Джайлз Корен. «Да, дело в супружеской измене, — написал он в Twitter. — Я не читал ту статью, но про измену и так знаю». Твит тоже исчез, но было поздно.

По словам Скоби, когда разразился скандал, он работал над книгой о принце Гарри и тесно общался с Кристианом Джонсом — тогдашним пресс-секретарем Гарри и Уильяма. «Боже мой, теперь мне придется спрашивать у Уильяма, правда ли это», — пожаловался ему Джонсон.

Омид Скоби:

Джонс поднял вопрос с «принцем и его частным секретарем Саймоном Кейсом на совещании за закрытыми дверями в Кенсингтонском дворце. Уильям, по его словам, был вне себя, когда он коснулся этой темы, и яростно говорил, что это неправда

Дворец использовал все свое влияние, чтобы убедить таблоиды не писать о Роуз Хэнбери. По словам Скоби, на какое-то время те действительно замолчали, но спустя два месяца о предполагаемой любовнице Уильяма снова написали в The Sun. Юристы королевской семьи немедленно позвонили в редакцию и добились, чтобы заметку удалили.

«После этого раза таблоиды больше не упоминали ссору Роуз и Кейт, — пишет Скоби. — Как объяснил мне бывший редактор, это слишком трудно».

Внимание таблоидов полностью переключилось на Гарри и Меган и, как выяснилось позднее, неслучайно. Травля была организована именно для того, чтобы замять слухи о любовнице Уильяма.