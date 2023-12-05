Иностранец назвал три восхищающие его черты россиянок

Иностранец по имени Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и назвал три черты местных женщин, которые его восхитили. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, его слова она приводит на канале в «Дзен».

© Lenta.ru

В первую очередь европеец отметил, что россиянки красивее, чем женщины в Европе.

«Русские девушки также более женственные, что, как мне кажется, связано с традиционным восприятием общества», — добавил Зиба.