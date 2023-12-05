«Ирландия, твой президент». Эпатажный боец UFC собрался рулить целой страной

Многие известные спортсмены добивались больших высот на политической арене.

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Сложно представить более эпатажного бойца MMA на планете, чем Конор Макгрегор. Ирландец слишком часто оказывается в центре внимания, буквально притягивает к себе взгляды и становится главным информационным поводом, хотя очень давно не появляется в октагоне. А теперь, видимо, Ноториус вообще собрался сменить вид деятельности. Судя по всему, события в Ирландии заставили Конора подумать о политике. Более того, Макгрегор сразу собрался в президенты, на меньшее он не согласен.

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Конор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где опубликовал фото в белом костюме. А подписал снимок он очень неоднозначно: «Ирландия, твой президент».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА

Макгрегор совсем недавно активно высказывался о том, что нынешнее правительство не справляется со своими прямыми обязанностями. И даже призывал позволить именно себе решить сложившиеся проблемы. А теперь Конор буквально намекает на то, что собирается баллотироваться в президенты. И, есть ощущение, при желании он легко может занять такой пост. А всё потому, что в Ирландии вряд ли можно найти человека, который более популярен и обожаем.

Стоит отметить, что у Конора есть большое количество положительных примеров. Многие спортсмены после завершения профессиональной карьеры уходят в политику, где чувствуют себя очень комфортно. Самый яркий пример – Джордж Веа. Легендарный футболист за свою карьеру выступал в топовых клубах: «Милане», «Челси», «Манчестер Сити». Он даже становился обладателем «Золотого мяча», что для Либерии стало настоящим чудом. После завершения карьеры Веа дважды пытался баллотироваться в президенты. Первая попытка успехом не увенчалась, а вот со второй Джордж добился своей цели.

Свои примеры есть и в мире единоборств. Самый яркий – Мэнни Пакьяо. Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях активно занимается политикой, в 2022 году участвовал в президентских выборах на Филиппинах. Правда, с первой попытки стать главой государства не получилось. Но Мэнни не собирается сдаваться и останавливаться. Напротив, поражение лишь подстегнуло Пакьяо, позволило продемонстрировать свой спортивный характер. Теперь он занимается общественной деятельностью, стараясь поднять рейтинг в глазах народа. И даже порывался отправиться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, чтобы в очередной раз стать героем для Филиппин.

Конор – самый популярный боец на планете. Количество его подписчиков в социальных сетях буквально зашкаливает. А на родине, пожалуй, нет такого человека, который не знал бы о Ноториусе. Макгрегор прекрасно понимает, что он способен за счёт своего имени победить любого оппонента на президентских выборах. Уж достаточную поддержку от фанатов своего таланта он совершенно точно получит.