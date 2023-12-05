Кто стал самой влиятельной женщиной 2023 года

Forbes назвал самых влиятельных женщин 2023 года. Первые четыре места присудили политикам. Среди них — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард , 49-й вице-президент США Камала Харрис и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. А вот почетное пятое место в списке заняла американская певица и автор песен Тейлор Свифт.

Коллеги по цеху поп-певицы также оказались в списке: так, певица Beyonce — на 36-м месте, а Rihanna — на 74-м.

К слову, состояние 33-летней Тейлор Свифт довольно внушительное — 1,1 млрд долларов. Миллиардером она стала не так давно — в октябре 2023 года. И все благодаря доходам от тура Eras и музыкальному каталогу, который весьма высоко оценивается. Как отметили в Forbes, грандиозные гастрольные туры Свифт разгоняют инфляцию по всему миру — все из-за повышения цен на отели, бары и рестораны в преддверии концертов.