«Тень фюрера»: тайна смерти Мартина Бормана

Личный секретарь и правая рука Адольфа Гитлера, обергруппенфюрер СС Мартин Борман заслужил колоссальное доверие своего патрона. Он и в самом деле был вторым лицом Третьего Рейха (после самого Гитлера). Некоторые даже с завистью называли Бормана «тенью фюрера». Список преступлений этого человека огромен. Еще больше размышлений вызывает история его исчезновения после войны.

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Могилы Бормана по всему миру

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После Великой Отечественной войны «тень фюрера» видели в разных странах: Италии, Парагвае, Австралии, Испании. Существует даже легенда, что в Москве на Введенском кладбище была могила, на надгробии которого готическим шифром было выведено Martin Bormann (1900 - 1973). Якобы секретарь Гитлера на самом деле был советским шпионом и был вывезен из Берлина сразу после смерти Гитлера.

События мая 1945-го

Основная же версия говорит, что поздно вечером 1 мая Борман бежал из бункера Гитлера (после самоубийства последнего) и попытался скрыться. Вместе с беглецом был личный врач главы Третьего Рейха и еще несколько высших офицерских чинов СС. После продолжительного пешего пути нацистская группа добралась до реки Шпрее и попыталась перейти мост. Это получилось не сразу. По пятам за ней следовали советские войска.

На другом берегу Борман и другие эсесовцы наткнулись на советских солдат. По официальной версии все преступники были застрелены на месте сразу же. Тела почти всех были позже обнаружены на том участке. Отсутствовало только тело Бормана. Это ставило под сомнение сам факт его смерти.

Нюрнбергский процесс

Поскольку останков нацистского преступника не нашли, суд над ним в Нюрнберге состоялся заочно и обвинение было вынесено так же. На процессе Борман был приговорен к высшей мере наказания. Петля ждала «тень фюрера» в любой момент, как только тот появится на горизонте. По закону даже нацистские преступники имеют право на адвоката. Был он и у Мартина Бормана (Фридрих Бергольд).

Защита гнула линию, что Борман мертв и вообще не такой уж громадной властью обладал он при жизни. Но вина обвиняемого была полностью доказана, а вот когда приговор будет приведен в исполнение, оставалось загадкой для всех. Жена Бормана сразу же после победы СССР была арестована. Затем находилась все время под наблюдением на случай, если главарь СС захочет с ней связаться.

Останки

Многие годы осужденного нациста искало ЦРУ. За любую помощь в его поимке была назначена награда – 100 тысяч дойчмарок. На Мартина Бормана собрано огромное досье, в котором есть протокол допроса одного из бывших сотрудников СС. Так вот - он дал показания, что Борман был советским шпионом и скрылся после войны в СССР.

В 1972 году в ходе раскопок близ моста, по которому в 1945 года пытался уйти от преследования Борман, были найдены останки мужских тел со следами яда. Записи, по памяти воспроизведённые личным дантистом Гитлера доктором Блашке аж в 1957 году, помогли опознать одни из останков как принадлежавшие Борману. В начале 1973 года для подтверждения этому была осуществлена реконструкция лица Бормана, вскоре после чего правительство ФРГ объявило рейхсляйтера умершим. Из-за возможной надобности в дальнейших судебно-медицинских экспертизах в будущем родственникам покойного не разрешили кремировать труп.

Принадлежность обнаруженных останков Борману была окончательно доказана в 1998 году после проведённой по заказу немецкого правительства экспертизы ДНК, затем они были сожжены и развеяны над Балтийским морем 16 августа 1999 года.