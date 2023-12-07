Назван секрет долголетия самой старой в мире женщины

Юми Ямамото, президент организации LongeviQuest, верифицирующей возраст долгожителей, назвала секреты долголетия Канэ Танаки — самой старой женщины в мире, прожившей более 119 лет. Об этом сообщает издание Independent.

По словам Ямамото, характерная черта Канэ Танаки и многих других японцев старше ста лет — умеренность. К примеру, долгожительница всегда любила Coca-Cola, но употребляла ее не в тех количествах, которые способны нанести вред здоровью.

"У нее это не превращалось во вредную привычку, она не стала бы ей злоупотреблять. Мне кажется, в Японии это общая черта. У японцев сбалансированное питание, они не едят и не пьют сверх меры Юми Ямамото", - президент LongeviQuest.

Помимо этого, Ямамото утверждает, что многие японские долгожители стараются больше двигаться и практикуют «хара хати бу» — традиционную систему питания, предписывающую насыщаться не более чем на 80 процентов.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Женщина всю жизнь работала в магазине, где продавала рисовые лепешки. В 1970-е годы она вышла на пенсию и несколько раз выезжала в США. В 103 года ей удалили раковую опухоль, других серьезных проблем со здоровьем у нее не было.