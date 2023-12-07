Зачинщик «Кровавой бани» на Олимпиаде-1956 умер в безвестности

6 декабря очередная годовщина одного из самых знаменитых событий в истории мирового спорта – ватерпольного матча Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне между сборными СССР и Венгрии. В Википедии есть как минимум три страницы (на русском, английском и венгерском языках), посвящённых этой игре, на олимпийском видеоканале МОК можно найти ролик о ней, а режиссёр Квентин Тарантино назвал этот сюжет «лучшей нерассказанной историей на свете».

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Человек, без которого этот матч вряд ли вышел бы за пределы локального мема в рамках не самого популярного вида спорта – советский ватерполист Валентин Прокопов. Именно он нанёс удар кулаком (надо сразу сказать, один из многих в этой игре с обеих сторон), после которого лидер венгерской команды Эрвин Задор получил серьёзное рассечение брови. Далее репортёры сделали множество эффектных кадров окровавленного лица, зрители, и без того заведённые политическим контекстом, устроили массовые беспорядки, игра была прервана и так и не доиграна – в общем, один панч сделал рядовую встречу историей, которую вспоминают уже 67 лет под разными наименованиями: венгры – как «Кровавая баня в Мельбурне», мы – просто как «Кровь в бассейне».

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Десятилетия в тени

Эрвин Задор после той (победной для команды) Олимпиады больше никогда не вернётся в коммунистическую Венгрию – он эмигрирует в США, где сделает карьеру тренера по плаванию, воспитает девятикратного олимпийского чемпиона Марка Спитца, станет значимым лицом мероприятий, посвящённых 50-летию венгерских событий, и со всеми почестями умрёт в Калифорнии в возрасте 76 лет.

Валентин Прокопов переживёт своего спарринг-партнёра на четыре с половиной года, но этого никто не узнает – сам факт его смерти «Советский спорт» выяснил только при написании этого материала: во всех статьях и энциклопедиях ему 94 года, и он до сих пор жив. Прокопов за всю жизнь не дал ни одного большого интервью, и нет достаточных и достоверных сведений, чем он занимался многие десятилетия после завершения карьеры спортсмена.

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Этот текст – попытка, используя значимую дату, отдать должное великому русскому олимпийцу и хотя бы в первом приближении восстановить его биографию. Примерно так, как ранее главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и команда вовлечённых друзей и волонтёров сделали это со стрелком Василием Борисовым, фехтовальщиком Юленом Ураловым и другими забытыми чемпионами. Если вам интересно, как у нас это получается, и вы хотите присоединиться – контакты есть на сайте «Совспорта».

Коллективная травма

Что не поделили наши и венгры в Мельбурне – в общих чертах все понимают. В дни тех Игр в Венгрии случилась попытка смены политического курса, а СССР и союзники по Варшавскому договору эту попытку подавили, и не обошлось без жертв. Не вдаваясь в геополитические оценки, можно констатировать, что для венгров события 1956 года до сих пор являются коллективной травмой – и можно себе представить состояние олимпийской команды, прилетевшей в Австралию и узнавшей, что на родине в это время начались фактически боевые действия.

Если говорить о самой игре 6 декабря 1956 года, то объективную картину восстановить сложно – игроки с двух сторон рассказывают противоположные и зачастую исторически не самые достоверные вещи. Что точно стоит знать, так это:

• Это была игра фаворита с андердогом – венгры долгие годы считались сильнейшей сборной мира, тогда как советские ватерполисты делали в этой игре только первые шаги. Чисто спортивная интрига в матче, по сути, отсутствовала.

• Венгры признаются, что изначально решили провоцировать игроков сборной СССР на эмоции и неадекватные действия – через словесные оскорбления и физическое воздействие (строго говоря, первый в матче удар в лицо получил лидер нашей команды Пётр Мшвениерадзе, но отвечать не стал).

• Сам пострадавший не считает полученный удар от Прокопова каким-то шокирующе подлым («Моя ошибка, что я отвернулся от русского после свистка арбитра. Он мог ударить, и он ударил. Единственной мыслью было – надеюсь, мне не придётся из-за этого пропустить финал»).

• После Мельбурна советские и венгерские ватерполисты встречались ежегодно, и ни разу в воде не возникло ничего похожего. В 1957 году венгры приехали на Международные игры молодёжи в Москву, через год в Будапеште проходил чемпионат Европы. В венгерских журналах даже публиковались примирительные фото вроде этого.

Архив «Советского спорта»

Отмечалось только золото

Считается, что тот удар чуть ли не сломал Прокопову карьеру – мол, и всего лишь мастером спорта на всю жизнь остался, и в сборную перестали привлекать. Это неправда. Звание заслуженного действительно из всей команды дали только Мшвениерадзе - якобы в награду за то, что не стал поддаваться на провокацию. Но вообще за бронзовые медали Олимпиады (а наши в своём последнем матче обыграли немцев) в то время значков заслуженного мастера спорта не выдавали – не положено. Отмечалось только золото.

Getty Images

Во-вторых, Валентин Прокопов после этого выступал за сборную СССР ещё два сезона – победил на Молодёжных играх – 1957 в Москве и стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 1958. Дальше тренеры решили провести омоложение состава, и по этой причине с Прокоповым, стоящим на пороге 30-летия, распрощались.

Как клубный игрок Валентин Прокопов провёл в водном поло долгую и счастливую жизнь. Впервые в «Советском спорте» его фамилия как действующего ватерполиста была упомянута в 1950 году, а в последний раз – в 1964-м, когда он в возрасте 35 лет во второй раз в карьере (впервые в 1954-м) стал чемпионом СССР среди клубов. Ещё дважды в составе сборной Москвы он выигрывал Спартакиаду народов СССР, приравненную к первенству страны - в 1956 и 1959.

Его амплуа – защитник. Он славился скоростью (100 м проплывал быстрее чем за минуту) и всю жизнь выступал за армейцев (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО и ЦВСК ВМФ). После ухода на его позицию в клубе встал Александр Долгушин – будущая звезда мирового водного поло 1970-х, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Историческая справедливость

Сведения о том, чем занимался Прокопов после завершения карьеры, крайне скудны. В конце 1960-х он возглавил молодёжную команду армейцев, вместе с которой выиграл турнир 1970 года – в том году впервые было проведено первенство страны среди юниоров, в котором участвовали игроки (до 20 лет) команд высшей группы класса «А».

Чемпионство это было как минимум не единственным.

«Выиграв у торпедовцев Москвы со счётом 8:0, ватерполисты ЦВСК ВМФ за тур до окончания соревнований обеспечили себе победу в первенстве СССР среди юниоров, проходившем в московском бассейне «Октябрь». После окончания встречи счастливые спортсмены в соответствии c традицией бросили в воду своего наставника – Валентина Прокопова», – писал «Советский спорт» 29 ноября 1972 года.

Архив «Советского спорта»

В 2001 году спортивные власти решили восстановить историческую справедливость, присудив ветеранам отечественного водного поло – призёрам Олимпийских игр 1956-1968 годов – звания заслуженных мастеров спорта. Среди них был и Прокопов.

На этом следы его теряются.

«Единственное, что нам известно – дата его смерти, – рассказал «Советскому спорту» директор СШОР по водным видам спорта ЦСКА Анатолий Солодун. – Прокопов умер 5 ноября 2016 года. Места захоронения, увы, пока не нашли».