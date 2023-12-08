За что героя-летчика военный трибунал дважды отправлял за решетку

Валерий Чкалов — образец советского героизма 1930-х. Летчик, на которого хотели походить многие мальчишки тех лет, отличался непростым характером и неуемной энергией, нередко побуждавшей его совершать далеко не героические поступки. Помимо многочисленных взысканий и отстранений, которые за годы службы он получал за рискованные полеты, Чкалов дважды оказывался за решеткой.

Дискредитация авторитета и звания

Видео дня

Первый свой срок Чкалов получил осенью 1925 года. Молодой летчик тогда служил в Первой Ленинградской истребительной эскадрилье. В молодости Чкалов отличался неумеренной тягой к спиртному. Это его и сгубило. Однажды он явился на службу в пьяном виде и, естественно, был отстранен от учебного группового вылета. Вместо того, чтобы смиренно принять наказание, Чкалов стал буянить, ругаться и даже полез в драку. За что и схлопотал год лишения свободы с формулировкой «за дискредитацию авторитета и звания командира-бойца Красной армии». Правда, позже срок скостили до шести, а потом и до двух месяцев. Но на пользу Чкалову это не пошло.

Воздушное лихачество

Второй свой срок Чкалов получил в 1928 году. К тому времени он служил в Брянске в 15-й авиабригаде. Авария случилась с ним во время перелета из Гомеля в Брянск в составе звена. Звено под командованием старшего летчика И. И. Козырева шло на предельно малой высоте. Чкалов же решил проявить еще большую лихость, снизившись буквально до нескольких метров, чтобы пролететь под железнодорожными проводами. Но врезался в них и потерпел крушение.

Виновными тогда были признаны и Козырев, и Чкалов. Но наказать решили лишь последнего. Скорее всего, по совокупности. За воздушное лихачество и многочисленные нарушения дисциплины Чкалов был уволен из РККА и осужден на полтора года лишения свободы. Правда, в Брянской тюрьме он провел лишь 16 дней — по ходатайству тогдашнего замначальника ВВС Якова Алксниса и народного комиссара Климента Ворошилова Чкалову заменили реальный срок на условный.