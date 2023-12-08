Почему ведущую «Спокойной ночи, малыши» считали агентом ЦРУ

Валентина Леонтьева или, как ее называли советские мальчишки и девчонки, тетя Валя была едва ли не самой известной и популярной телеведущей в СССР, любимицей зрителей.

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Однако в конце 1980-х она стала реже появляться на экранах, в связи с чем поползли различные слухи. Поговаривали, что Леонтьеву отлучили от публичности из-за связей с ЦРУ.

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Английская разведчица

Как рассказывает сама телеведущая в своей автобиографической книге «Объяснение в любви: записки диктора Центрального телевидения» впервые ей задали нестандартный вопрос, когда она посетила один из провинциальных советских городов. Ей позвонили из местного горкома и потребовали ответить, не является ли она «английской разведчицей». Впоследствии аналогичные вопросы сыпались с завидной регулярностью — Леонтьеву обвиняли в сотрудничестве с ЦРУ едва ли не каждый раз, когда она появлялась перед камерами.

Чудовищная сплетня

Тетя Валя вспоминает то время, как довольно сложное для себя — ведь всякий раз она вынуждена была оправдываться. Ей приходили письма от обеспокоенных граждан, регулярно звонили из газет и с телевидения. «Покатилась эта чудовищная сплетня, как шаровая молния, по всей нашей стране, катилась, обрастая не менее чудовищными подробностями...», — писала Леонтьева о тех событиях.

Зрителей смущало то, что сама тетя Валя тогда редко появлялась на телеэкранах. Поговаривали даже, что ее пытались арестовать, но во время задержания она то ли выбросилась из окна, то ли застрелилась. Надо сказать, что по сегодняшнему времени оба предположения звучат довольно дико, но, как известно, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить. И советские люди верили и даже обижались на телеведущую — вот, мол, такая-растакая, столько лет обманывала советских детей…

Нет дыма без огня

О подоплеке тех слухов Леонтьева рассказала уже в 2000-х. С США она действительно была связана, но шпионкой и разведчицей, конечно, не являлась. Дело в том, что второй муж ведущей Юрий Виноградов был сотрудником советской дипломатической миссии в Нью-Йорке и сама Леонтьева некоторое время в 1960-х жила в США. В 1970-х брак распался, но отношения бывшие супруги сохранили.