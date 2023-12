10 необычных фактов о Джиме Моррисоне

Пугал первую любовь

Всю жизнь помнил жуткую историю из детства

Имел IQ 149

Врал, что его родителей нет в живых

Вдохновлялся Александром Македонским

Был одержим рептилиями

Один из широко известных фактов о Джиме Моррисоне — прозвище "Король ящериц". Он назвал себя таким образом, потому что обожал рептилий. Прозвище закрепилось за ним после выступления с песней "Not To Touch The Earth", где Моррисон пел: "Я король ящериц. Я могу все" ("I am a Lizard king. I can do anything").